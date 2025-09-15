Athlétisme/20è Championnat du monde de Tokyo : S. El Bakkali et S. Ben Yazide filent en finale

S. El Bakkali s’est classé premier de la 3è série des qualifications avec un chrono de 8min 26sec 99/100è, devant l’Ethiopien Lamecha Girma (8:27.79) et l’Américain Daniel Michalski (8.28.76).

De son côté, Ben Yazide a occupé la première place de la 2è série après avoir signé un temps de 8min 27sec 21/100è, devant le Néo-zélandais Geordie Beamish (8:27.23) et l’Ethiopien Samuel Firewu (8:27.54).

Les autres marocains Mohamed Tindouft et Faid El Mostafa, engagés dans la première série, n’ont pas réussi à se hisser en finale, après avoir occupé, respectivement, les 9è (8:35.73) et 11è (8:44.10) places.

Les cinq premiers athlètes de chaque série se qualifient pour la finale prévue le 15 septembre. Le Maroc est représenté par 20 athlètes (14 hommes et 6 dames) aux 20es championnats du monde d’athlétisme (13-21 septembre).

Les couleurs nationales sont défendues chez les hommes aussi par Anass Essayi, Fouad Mesaoudi et Hafid Rizqi engagés sans succès dans le 1500 m. Saad Hinti disputera le concours du 400 m haies, alors que l’épreuve du 800 m verra la participation de deux athlètes marocains, en l’occurrence Abdarrahman El Assal et Abdelaati El Guess.

Dans l’épreuve reine, celle du marathon, l’athlète marocaine Rahma Tahiri s’est contentée de la 54è position après avoir signé un temps de 2h 51min 30sec, alors que ses compatriotes Kaoutar Farkoussi et Fatima Ezzahra Gardadi, médaillée de bronze aux Mondiaux de Budapest, n’ont pas pu terminer la course.

Côté dames, Bahiya El Arfaoui est attendue à l’épreuve des 1500 m, et Assia Raziki et Soukaina Hajji (800m).

Le Maroc a remporté au total 33 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d’athlétisme.