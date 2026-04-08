Le chef de la diplomatie néerlandaise à Rabat : La Haye réaffirme soutien à l’autonomie du Sahara

Ce déplacement intervient après une précédente visite de N. Bourita, le 5 décembre 2025, à La Haye. Son homologue néerlandais d’alors, David van Weel, avait souligné que l’autonomie au Sahara, sous la souveraineté marocaine, était l’option « la plus réaliste » pour le règlement de ce différend régional. Dans la déclaration issue de l’entretien avec T. Berendsen, les deux parties confirment cette position, tout en saluant le travail de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara. « Je tiens à réaffirmer que les Pays-Bas considèrent une véritable autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste dans ce contexte, et qu’ils soutiennent pleinement les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable », a-t-il signalé.

Lors du point de presse à l’issue de sa rencontre avec N. Bourita, le ministre néerlandais a dit avoir également abordé « les moyens de faire progresser ce dossier ». Dans ce sens, il a plébiscité « la volonté du Maroc d’approfondir le plan d’autonomie de 2007 dans les prochains mois et de préciser les implications régionales de cette option, au sein de l’État marocain» . Ainsi, les Pays-Bas « agiront conformément à leur position et au droit international », a-t-il fait savoir.

Evoquant un premier déplacement hors-Union européenne, qui dénote de la qualité du partenariat entre Rabat et Amsterdam, T. Berendsen s’est par ailleurs dit « ravi » de constater par lui-même « tout ce que le Maroc a à offrir ». « Sans oublier votre hospitalité, il y a des infrastructures de pointe, d’importantes opportunités économiques et un attachement indéfectible aux valeurs qui nous unissent », a-t-il dit. Il a également décrit « des progrès impressionnants » et un leadership qui a révélé le pays comme « un allié fiable et un fervent défenseur de la paix et de la stabilité internationales ».

Dans la suite des sujets à portée régionale, T. Berendsen a estimé que le Maroc était « un partenaire stratégique clé pour les Pays-Bas, grâce à ses liens étroits avec les pays d’Afrique de l’Ouest, le Sahel et les pays du Golfe », dans un contexte géopolitique « marqué par une forte instabilité ». Dans ce sens, Amsterdam a loué «le rôle important» de Rabat « en faveur du développement et de la stabilité ».

Au cours des entretiens, les deux parties ont aussi « longuement évoqué l’évolution de la situation géopolitique », tout en exprimant leur « vive inquiétude face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient ».

« Nous nous sommes accordés sur l’urgence d’une désescalade, car ce conflit a des conséquences considérables qui nous concernent tous. J’ai également exprimé notre solidarité avec les pays du Golfe, durement touchés par les attaques aveugles de l’Iran, attaques qui doivent cesser immédiatement. », a fait savoir le responsable néerlandais.

À ce titre, N. Bourita et son homologue néerlandais ont exprimé leur désapprobation face à la fermeture actuelle du détroit d’Ormuz, ajoutant qu’elle devait « être levée au plus vite ». Par ailleurs, les deux responsables ont fait part de leurs « préoccupations quant à la situation à Gaza et en Cisjordanie ». Pour eux, il est « essentiel » de rester « attachés à la solution à deux États ». Dans ce cadre, T. Berendsen a « salué la coopération fructueuse avec le Maroc lors de la dernière session de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, les Pays-Bas accordant une grande importance à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du Comité Al-Qods ».

Lors de cette rencontre, les deux chefs de la diplomatie ont également évoqué la situation de l’Ukraine et l’importance de la mobilisation de la communauté internationale. À cette occasion, T. Berendsen a insisté sur un « attachement commun au droit international et à l’ordre multilatéral ». Ce même principe fait que le Maroc et les Pays-Bas entendent poursuivre « leur collaboration au niveau des Nations unies » .

Au-delà des questions géopolitiques, l’entretien avec N. Bourita a été l’occasion pour les deux parties d’aborder le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires, migratoires et économiques, les Pays-Bas étant le dixième partenaire étranger.