Coopération maroco-mauritanienne : La Défense à l’ordre du jour

L’accueil était chaleureux, comme en témoigne le nombre important des hauts gradés mauritaniens qui ont fait le déplacement à l’aéroport militaire de Nouakchott pour saluer l’inspecteur général des FAR.

Cette visite intervient dans un contexte régional particulier. Elle coïncide notamment avec l’ouverture, à Alger, d’une nouvelle session de la commission mixte entre l’Algérie et la Mauritanie, coprésidée par les deux Premiers ministres, dont les questions de défense figurent également à l’ordre du jour.

Pour rappel, Nouakchott et Alger avaient signé en avril 2025 deux accords de coopération militaire. Le premier porte sur le renforcement de la collaboration dans le domaine de la défense, tandis que le second concerne la protection des informations classifiées, selon des précisions de l’armée mauritanienne.

Par ailleurs, le Maroc suit avec préoccupation la situation sécuritaire aux frontières mauritaniennes, notamment avec le Mali et le Sénégal, où persistent des foyers d’instabilité liés à la présence de groupes armés terroristes.