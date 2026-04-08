Armement : Un nouveau lot d’Apache pour les FAR

Après une première tranche de six hélicoptères livrés en mars 2025, ce nouveau lot vient renforcer significativement les capacités opérationnelles de l’armée de l’air marocaine, notamment en matière d’appui aérien rapproché et de frappes de précision. Doté d’un canon de 30 mm, de missiles Hellfire et de roquettes Hydra, le AH-64E se distingue également par son radar Longbow, capable de détecter et de suivre simultanément plusieurs cibles, même dans des environnements complexes.

Avec ces acquisitions, le Maroc consolide sa position parmi les forces aériennes les plus avancées en Afrique du Nord, souligne la même source.

Pour rappel, le royaume avait officiellement réceptionné un premier lot de AH-64E Apache en mars 2025, lors d’une cérémonie marquée par la présence d’une importante délégation maroco-américaine. Parmi les personnalités présentes figuraient Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, et le général Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR. Le général Michael Langley, alors commandant de l’AFRICOM, et Amy Cotrone, chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Rabat, avaient procédé à la remise officielle des appareils.