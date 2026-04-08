Lutte anti-terroriste : Des partisans de Daech dans les filets du BCIJ

On précise que les perquisitions ont permis la saisie de livres et de manuscrits à caractère extrémiste, d’armes blanches, dont des outils tranchants et contondants, ainsi que des sommes d’argent, soupçonnées de provenir d’activités criminelles. Les opérations de ratissage et de saisie ont permis de confisquer une cagoule, des gants et trois véhicules, dont deux fourgonnettes pour le transport de marchandises, ainsi qu’une moto soupçonnée d’avoir été utilisée afin de faciliter les actes criminels.

Les recherches, appuyées par la filature policière, ont révélé que les suspects imprégnés de l’idéologie extrémiste, avaient récemment mené des actes de vol et de cambriolage dans le cadre d’une association de malfaiteurs, visant à tirer profit des revenus criminels. Le mode opératoire consistait à prendre d’assaut des installations d’élevage dans plusieurs zones rurales dans les environs de Kénitra et de Sidi Slimane, à des fins de vols et de braquages, avant de revendre les butins criminels dans des marchés locaux de la commune de Joumaa Shim, relevant de la Province de Safi, et de la ville de Zemamra (Province de Sidi Bennour).

Pour les besoins de l’enquête judiciaire, les suspects ont été mis en garde à vue dans le cadre des recherches menées par le BCIJ, sous la supervision du Parquet général en charge des affaires de terrorisme et d’extrémisme.