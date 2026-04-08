Diasporas : Un sommet africains prévu à Casablanca

Sous le thème « Diaspora & Développement : le modèle marocain », l’édition rassemble des représentants institutionnels du Maroc, de Belgique et de la République démocratique du Congo. Selon les organisateurs, elle connaîtra également la participation « d’investisseurs, d’entrepreneurs, d’experts et d’acteurs économiques engagés dans des dynamiques d’innovation, de financement et de coopération ».

Selon un communiqué, les personnalités qui y prendront part seront André Nyembwe Musungaie, directeur de cabinet adjoint du président de la RDC chargé des questions économiques et financières, Bertin Mampaka Mankamba, président du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Isaac Mukendi Tshishimbi, bourgmestre adjoint de la commune de Limete et conseiller communal élu, mais aussi Israel Tshimanga Mubenga, chef de bureau communication et de promotion du civisme fiscal à la direction générale des impôts de la RDC, entre autres. La même source indique que le sommet va se saisir des « enjeux liés à l’investissement, à l’entrepreneuriat, à la fiscalité, à l’innovation, à la formation et à la coopération économique africaine ». Il connaîtra aussi le lancement d’un comité de suivi opérationnel des projets entre le Maroc et la RDC.

L’objectif des organisateurs reste de « renforcer les passerelles économiques entre l’Afrique et ses diasporas », le Maroc servant de « plateforme de dialogue, d’investissement et de coopération continentale » vitale à cette dynamique.