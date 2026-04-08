Economie numérique : Technopark Morocco s’allie à French Tech Casablanca

Paraphé par Lamiae Benmakhlouf, directrice générale du Technopark Morocco, et William Simoncelli, président de la French Tech Casablanca, en marge de GITEX Africa 2026, en présence de Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et de Anne Le Hénanff, ministre française chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique, ainsi que de chefs d’entreprises françaises participant à cet événement, ce partenariat entend mutualiser les efforts afin de soutenir les startups dans leur accès au marché et à l’expertise.

En vertu de cet accord, Technopark Morocco s’engage à appuyer la feuille de route de la French Tech Maroc dans le cadre de son axe de régionalisation et à assurer une coordination efficace pour le partage des besoins des startups, la mobilisation des participants, experts et partenaires, ainsi que la mise à disposition des espaces nécessaires à l’organisation des événements.

Créé en 2001 à Casablanca, Technopark est un incubateur d’entreprises technologiques, destiné à accompagner le développement de startups principalement dans les domaines des technologies de l’information, du conseil, des services et de la communication.

Fédérant des fondateurs de startups, des investisseurs, des collaborateurs et d’autres parties prenantes de l’écosystème des startups au Maroc, la French Tech Maroc, communauté du réseau mondial la French Tech, a pour vocation de créer des conditions favorables à la dynamisation de l’écosystème des startups au Maroc et de leur permettre de se connecter aux communautés la French Tech à travers le monde.