La police italienne asphyxie jusqu’à la mort A. Fakir : La diplomatie marocaine mobilisée

Khadija Ndour, consule générale du Maroc à Bologne, a rendu visite ce jeudi à la famille du ressortissant marocain décédé le 19 juillet lors d’une intervention policière en Italie. Ce déplacement avait pour but de présenter ses condoléances et de réaffirmer le soutien du royaume aux proches du défunt, alors que les démarches pour le rapatriement de la dépouille sont en cours.

D’après un communiqué du consulat général du Maroc à Bologne, cette visite s’est tenue sur instruction du ministère des Affaires étrangères. La consule a assuré à la famille que les services diplomatiques et consulaires marocains sont pleinement mobilisés pour leur fournir une assistance administrative, juridique et consulaire tout au long de cette affaire.

Le consulat a précisé qu’il maintient un contact direct avec les autorités judiciaires italiennes, en coordination avec l’ambassade du Maroc à Rome, pour suivre l’enquête en cours dans le respect des procédures légales italiennes. Il s’est également engagé à accompagner la famille dans toutes les formalités administratives nécessaires au transfert de la dépouille du défunt vers le Maroc, notamment l’obtention des autorisations judiciaires requises, afin que le rapatriement se fasse dans les meilleurs délais.

Ce communiqué fait suite à l’appel du Maroc pour une enquête approfondie sur la mort de A. Fakir et à la demande de rendre des comptes de la part des responsables. Âgé de 42 ans, il est décédé alors qu’il était maîtrisé par la police à Bologne, un drame qui a déclenché des manifestations dans toute l’Italie.