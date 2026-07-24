Pic du retour des MRE : Mobilisation tous azimuts de part et d’autre du Détroit

Depuis le lancement de l’opération, le 10 juin, et jusqu’au 20 juillet, le Maroc a accueilli 1 862 609 voyageurs, soit une hausse de 1,04% par rapport à la même période de l’an dernier, dans un contexte de large mobilisation des moyens humains, logistiques et médicaux aux différents points de passage, au Maroc comme à l’étranger.

Selon les chiffres présentés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui supervise l’opération et l’accueil des voyageurs, lors d’un point d’information tenu mercredi au port Tanger Med, le trafic s’est réparti de manière presque équilibrée entre le transport aérien et maritime. Les aéroports ont accueilli 938 641 passagers, soit 50,39% du total des arrivées, contre 923 968 passagers par les ports, représentant 49,61%.

En préparation de l’opération, 26 espaces d’accueil relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité ont été mis en place coordonnés par un bureau central et opérationnels 24 heures sur 24. Le dispositif comprend six sites à l’étranger, répartis entre le port de Gênes, en Italie ; les ports de Sète et de Marseille, en France ; ainsi que les ports d’Algésiras, d’Almería et de Motril, en Espagne.