Représentation politique des femmes : Un baromètre lancé par l’ADFM à l’approche des législatives

Cette initiative met en œuvre des « principes d’évaluation et de redevabilité, dans le but de contribuer au suivi du respect par les partis des droits politiques des femmes » et pour une démocratie paritaire. Elle servira ainsi d’« outil de suivi et d’évaluation de la performance » en matière d’autonomisation politique.

Ce procédé, détaille un communiqué de lOng, s’articule autour de sur cinq axes. Il est question de l’implication des formations politiques dans la représentativité féminine, ainsi qu’à leur position clairement formulée en faveur des réformes paritaires. L’évaluation porte aussi sur « la gouvernance des candidatures », à travers « la proportion des candidates dans les circonscriptions législatives locales, l’adoption de critères transparents et équitables dans la sélection des candidates porteuses d’un projet d’égalité, ainsi que l’ouverture aux femmes leaders et la reconduction de la candidature d’anciennes parlementaires ». Comme elle s’intéresse au « soutien et l’autonomisation, à travers le suivi des ressources financières, techniques et des actions de formation mises à la disposition des candidates par les partis politiques », ainsi qu’. Elle a « la communication et les médias politiques », et à « la mise en avant des femmes dirigeantes dans les campagnes électorales ».

Ledit outil s’arrêtera, enfin, sur « la prévention de la violence politique à l’égard des femmes, par l’évaluation des mécanismes de prévention, de signalement et de protection, tant au sein de l’organisation qu’à l’extérieur ».

À l’issue de cette analyse, l’ADFM produira un rapport, signale-t-on.