La guerre des Empires embrase le Moyen-Orient : Déclarant l’échec des négociations sur le nucléaire iranien, l’Oncle Sam bénit les raids israéliens et menace l’empire iranien

Une violente explosion dans la région Kavarchahr, au sud de Téhéran, a été rapportée en fin de journée par l’agence Tasnim news. ABC, citant une source américaine, assure que les frappes contre l’Iran vont se poursuivre et seront extrêmement intenses dans les prochains jours. Plus,, ajoute la même source, Washington a fourni des renseignements d’intelligence à Israël et va l’aider s’il le faut. D.Trump a jubilé sur CNN en assurant que les frappes israéliennes sur l’Iran sont « un grand succès ». « Les Iraniens doivent s’assoir à la table des négociations avant qu’il ne soit trop tard ». Le Président milliardaire a ajouté que les USA « soutiennent Israël d’une manière claire. Nous soutenons Israël comme personne ne l’a fait. » Les responsables militaires iraniens assurent que les moyens de défense aériens, fortement sollicitées dans plusieurs zones, ont réussi à contenir les missiles et bombes israéliens. Certaines plateformes du système de défense aérienne ont engagé des cibles ennemies dans l’espace aérien de la ville de Qom. Des drones israéliens ont été détruits dans la région du réacteur nucléaire Fordo a l’AIEA a fait état de niveaux de radiation « inchangés » à l’extérieur du site de Natanz, lui aussi ciblé. Abbas Araghchi, ministre iranien des affaires étrangères, a assuré que la riposte de l’Iran à l’offensive du régime israélien sera « décisive et définitive ». Dans une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU, il a ajouté qu’Israël « regrettera profondément son agression imprudente et sa grave erreur de calcul. Nous répondrons fermement et proportionnellement aux actions illégales et lâches d’Israël, ont rapporté les médias iraniens.

Des immeubles résidentiels à Téhéran ont été touchés par les frappes israéliennes, et plusieurs femmes et enfants figurent parmi les martyrs. Le régime sioniste a également attaqué des sites nucléaires à Natanz, Khorramabad et Khondab. Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de division Hossein Salami et plusieurs de ses compagnons ainsi que six scientifiques iraniens figurent également parmi les martyrs. Le chef d’état-major Mohammad Baqeri figure également parmi les martyrs. Les médias iraniens ont également fait état du martyre du chef de la force aérospatiale le général Amir Ali Hajizadeh. Selon le bilan officiel, 78 personnes sont tombées en martyrs et 329 ont été blessées dans les attaques israéliennes qui ont ciblé plusieurs zones iraniennes.

Cette agression aurait mobilisé « 200 avions de combats ayant visé une centaine de cibles », selon l’armée d’occupation israélienne. Un effort qui appelle, ne serait-ce que sur le plan logistique, la mobilisation d’avions-ravitailleurs dont l’armée israélienne n’en possède que deux.

En réaction, les Gardiens de la Révolution ont affirmé dans un communiqué qu’Israël « paiera un lourd tribut » pour l’assassinat de leur commandant en chef. Ils affirment également que cette agression israélienne a été menée « avec la pleine connaissance et le soutien des dirigeants maléfiques de la Maison-Blanche et du régime terroriste américain ». Ces agressions « ne resteront pas sans réponse et (Israël) doit s’attendre à une vengeance sévère et regrettable », ont-ils assuré. L’Ayatollah Khamenei a vite réagi en nommant Abdel Rahim Moussaoui chef d’état-major et Mohammad Bakbour chef du CGRI successeurs respectifs de M. Baqeri et H.Salami.

Israel Katz, ministre israélien de la guerre, a annoncé ce matin le lancement d’une offensive aérienne contre des cibles dans la République islamique d’Iran, qualifiant cette agression de « frappe préventive » visant à contrer l’« escalade des menaces iraniennes ». Il a en outre déclaré « l’état d’urgence général sur le front intérieur, avec effet immédiat dans toute l’entité sioniste », une mesure qui reflète l’ampleur des inquiétudes sécuritaires suscitées par une riposte iranienne attendue. « Cette décision reposait sur des évaluations militaires indiquant la possibilité que l’entité soit soumise à des attaques de missiles et de drones dans les prochaines heures », a-t-il précisé. Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien a déclaré que l’offensive israélienne contre l’Iran « se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire ». « Nous avons mené de premières frappes couronnées de succès et nous allons accomplir bien plus encore », a-t-il estimé dans une déclaration vidéo. Il a en outre averti les Israéliens qu’ils devront passer de longues périodes dans des abris anti-bombes en prévision d’une riposte de l’Iran.

Trump menace l’Iran

De son côté, le président américain a saisi l’occasion en menaçant l’Iran: « Plus de morts, plus de destructions, faites-le (concluez un accord) avant qu’il ne soit trop tard ». Il a dans ce contexte affirmé que les États-Unis fabriqueraient « les équipements militaires les plus performants et meurtriers du monde » et les enverrait à Israël.Et de renchérir que « la situation ne fera qu’empirer. Il est encore possible d’arrêter ce massacre, si l’Iran « conclut un accord (…) pour sauver ce qu’il reste de l’Empire iranien ».

Entre-temps, le guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré dans un communiqué que l’entité sioniste « doit s’attendre à une punition sévère » et l’a menacé d’un sort « amer et douloureux ». Le numéro un iranien a affirmé qu’Israël avait « lâché sa main maléfique et sanglante » en frappant les centres résidentiels et que l’agression a révélé la « nature vile » de l’entité sioniste. « La main forte de la République islamique ne les laissera pas s’en sortir », a-t-il ajouté.

Le nouveau chef des Gardiens de la Révolution, l’armée d’élites de la République islamique d’Iran, Mohammad Pakpour, a promis vendredi à Israël « les portes de l’enfer » et des « conséquences destructrices » après des frappes contre le territoire iranien. « Le criminel et illégitime régime sioniste connaîtra un destin amer et douloureux, aux conséquences énormes et destructrices », a assuré le successeur de H. Salami, cité par l’agence officielle Irna.

Aziz Nasirzadeh, ministre iranien de la Défense, avait auparavant déclaré que « les forces armées sont pleinement préparées à une guerre qui durera des années », ajoutant que l’entité sioniste doit s’attendre à une réponse ferme et décisive de la part des forces armées iraniennes.

De son côté, le chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que « chacun doit savoir que franchir les lignes rouges de l’Iran aura des conséquences désastreuses dans la région ».

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que « la réponse légitime et forte de la République islamique d’Iran fera regretter ses actes à l’ennemi ». Dans un message adressé au peuple iranien, il a affirmé que « le peuple iranien et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime », relevant que la réponse de l’Iran « sera légitime, forte et suffisante pour faire regretter à l’ennemi sa bêtise ». Il a estimé que « cette attaque barbare, contraire à toutes les obligations internationales », révèle « la nature criminelle de cette entité illégitime », notant que « cette attaque a prouvé au monde entier la véracité de ce que la République islamique d’Iran dénonce depuis des années : la nature de cette entité est fondée sur le crime et l’agression ».

M. Pezeshkian a expliqué que l’Iran recherchait toujours la paix et la stabilité dans la région et dans le monde et s’était déclaré pleinement disposé au dialogue et à l’instauration de la confiance, ajoutant que Téhéran « répondrait fermement à toute agression dans le cadre de la légitime défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté ». Il a appelé le peuple iranien à « maintenir l’unité et la solidarité, et à ignorer les rumeurs et les fausses nouvelles propagées par l’ennemi dans le cadre de sa guerre psychologique ».

Les manifestations ont eu lieu ce vendredi dans plusieurs villes iraniennes, réclamant une riposte virulente à l’offensive israélienne. Dans le centre de la capitale, qui abrite de nombreux bâtiments officiels, des Iraniens sont descendus dans la rue pour manifester contre l’ennemi juré et son allié américain. Des manifestations ont eu lieu entre autres dans la ville sainte de Machhad au nord-est de l’Iran et à Ispahan au centre, dans la ville sainte de Qom, dans la ville d’Ilam à l’ouest et à Tabriz.