Industries manufacturières : Hausse de l’indice de la production de 3,1% au T3-2022

Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production de l’”industrie automobile” de 21,7%, des “industries alimentaires” de 8,6%, de celui de la “fabrication de produits à base de tabac” de 18,8% et de celui de l’”industrie pharmaceutique” de 23,4%, précise le HCP dans une note relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du troisième trimestre 2022.

Elle résulte également de la hausse de l’indice de la “fabrication de produits métalliques” de 15,5%, de celui de l’”industrie du cuir et de la chaussure” de 25,4%, de celui de l’”imprimerie et reproduction d’enregistrements” de 23,2%, de celui de l’”industrie du bois” de 22,0% et de celui de la “métallurgie” de 6,9%.

En revanche, l’indice de la “fabrication d’autres produits minéraux non métalliques” a enregistré une baisse de 11,3%, de celui de l’”industrie chimique” de 5,5%, de celui de la “fabrication d’équipements électriques” de 13,2%, de celui de l’”industrie de l’habilement” de 6,7% et de celui du “papier et carton” de 14,9%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 19%, résultant de la baisse de l’indice de la production des “produits divers des industries extractives” de 19,7% et de la hausse de celui des “minerais métalliques” de 1,9%. L’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 0,2%.