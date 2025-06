Guerre totale entre Israël et l’Iran : B. Netanyahu et I. Katz aspirent à liquider le guide iranien. Pour aveugler les Iraniens, raids sur la télévision d’Etat à Téhéran

Israël frappera « le dictateur iranien partout » où il se trouve, a déclaré Israël Katz, ministre israélien de la Défense, à la suite de cette attaque. Tuer l’ayatollah Ali Khamenei « mettra fin au conflit » entre Israël et l’Iran, a déclaré lundi Benyamin Netanyahu, Premier ministre israélien. La télévision d’Etat iranienne a repris ses programmes en direct après une brève interruption causée par une attaque israélienne visant son bâtiment à Téhéran, selon un responsable du service de radiodiffusion. « Le régime sioniste, ennemi de la nation iranienne, a mené il y a quelques minutes une opération militaire contre le réseau d’information de la République islamique d’Iran », a déclaré Hassan Abedini, ajoutant que « le régime (israélien) ignorait que la voix de la révolution islamique (…) ne pouvait être réduite au silence par une opération militaire ».

Le ministère iranien de la Santé a déclaré, dimanche soir, que 224 personnes avaient été tuées et plus de 1 000 blessées depuis le début de l’agression israélienne contre l’Iran, soit au cours des dernières 65 heures. Il a précisé que 90 % des martyrs et blessés étaient des civils, dont des femmes et des enfants. Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a souligné que l’occupation israélienne tente, par sa propagande, de laisser entendre que ses attaques sont précises et ne visent pas les zones résidentielles. « Or, la réalité est tout autre. En seulement trois attaques, plus de 70 femmes et enfants sont tombés en martyre, et 10 des 20 enfants sont toujours coincés sous les décombres de l’un des bâtiments visés dans le quartier de Chamran, au nord de Téhéran, précisant qu’ils n’ont pas encore été retrouvés », a-t-il ajouté. « L’entité sioniste a raison sur un point : elle attaque avec précision, mais elle s’en prend aux femmes et aux enfants », soulignant que « cette brutalité relève leur comportement habituel », a-t-il relevé. Le porte-parole a répondu à ce qu’a admis Yair Golan, ancien chef d’état-major adjoint de l’armée d’occupation israélienne : « Tuer des enfants est un divertissement pour eux ! »

Entre-temps, une nouvelle agression israélienne a visé, dans la nuit de dimanche à lundi 16 juin, les zones de Narmak et de Loyzan, à l’est de Téhéran, déclenchant la riposte des défenses aériennes iraniennes. Une agression israélienne a en outre ciblé la ville de Malard, à l’ouest de Téhéran et la ville de Kermanshah à l’ouest du pays. Les Défenses aériennes iraniennes ont annoncé avoir détruit un avion F-16 qui tentait de quitter l’espace aérien iranien après l’attaque de Kermanshah. L’entité sioniste a également attaqué le bâtiment de la Défense civile dans la ville de Musyan, dans la province d’Ilam

Les défenses aériennes iraniennes ont en outre abattu un drone de fabrication américaine de type MQ9 à Dehloran. La DCA iranienne a annoncé avoir abattu plus de 50 drones sionistes, dont certains de fabrication américaine, outre 8 drones hostiles et un MQ9 à Ain al-Souleh. Elle a en outre intercepté des cibles israéliennes près de l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran.

En riposte à ces agressions, le Corps des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) a affirmé, tôt lundi matin, avoir ciblé les systèmes de commandement et de contrôle israéliens lors de la dernière vague de l’opération « Vraie Promesse 3 », annonçant le début d’une nouvelle phase d’attaques de missiles d’une force et d’une intensité accrues. Dans un communiqué, le CGRI a déclaré que l’opération a été menée à l’aide de méthodes innovantes, exploitant leurs capacités opérationnelles et de renseignement, ce qui a submergé les systèmes de défense multicouches de l’occupation, au point que les systèmes de défense aérienne israéliens se sont mutuellement attaqués. Et d’ajouter que « malgré le soutien américain et occidental total à l’entité, et sa possession des technologies de défense les plus récentes, les missiles ont atteint leurs cibles à l’intérieur des territoires palestiniens occupés avec une grande précision et un grand succès ».

« Cette opération a prouvé les erreurs d’évaluation et de calcul de l’ennemi illusoire et de ses protecteurs américains concernant la République islamique d’Iran », a-t-on poursuivi de même source.

« Ils doivent maintenant assister à l’effondrement de cette entité sioniste usurpatrice », a encore spécifié la même source en résumant que « ces opérations efficaces, précises et ciblées contre les objectifs vitaux de cette entité artificielle et criminelle se poursuivront jusqu’à son effondrement total ».

Lundi à l’aube, l’Iran a lancé une nouvelle salve de missiles visant Tel-Aviv et ses environs au centre, ainsi que Haïfa dans le nord des territoires palestiniens occupés, faisant des morts et des dizaines de blessés, selon l’occupation. En riposte à l’offensive israélienne de grande envergure contre plusieurs régions iraniennes qui se poursuit depuis vendredi, des barrages de missiles iraniens ont frappé l’entité sioniste pour la 4eme nuit consécutive. Une centaine de missiles ont été tirés durant la nuit, avancent les chiffres de l’armée d’occupation israélienne, dont 40 dans le dernier barrage. L’attaque iranienne s’étend depuis Eilat au sud jusqu’à Naqoura au nord, selon le chef de front israélien interne.

Tsahi Hanegbi, chef de la commission de sécurité nationale israélien de la Knesset, s’est étonné lundi de la poursuite des tirs de missiles iraniens : « L’Iran possédait des milliers de missiles avant la guerre, et il en possède encore des milliers. Cette guerre ne parviendra pas à détruire son arsenal de missiles. » Un expert militaire a déclaré à CNN que « le dernier lot de missiles était très précis dans son ciblage et différent de ceux que l’Iran a utilisés auparavant. Les missiles iraniens sont capables de manœuvrer, ce qui complique les tentatives des systèmes de défense aérienne pour les contrer. »

Des installations militaires israéliennes dans le Néguev et un camp militaire en Haute Galilée ont été pris pour cibles, rapportent les médias israéliens indiquant ne pas pouvoir révéler des détails à la demande de la censure militaire israélienne. « La censure militaire interdit toute divulgation de détails sur deux sites au nord et au sud d’Israël ». Et l’armée israélienne a de nouveau sommé les habitants de ne pas prendre en photos les sites frappés par les missiles iraniens, d’après ces médias.

Des témoins oculaires ont déclaré au réseau Qods news que la base aérienne de Nevatim dans le Néguev avait été touchée par le dernier barrage de missiles iraniens.

Déroute du Dôme de fer

Les missiles anti aériens du Dôme de fer ont échoué dans leurs tentatives d’intercepter certains vecteurs iraniens en raison d’une panne technique pendant que les missiles bombardaient une base militaire au sud. Des sites israéliens rapportent qu’un système de défense aérienne s’est fait exploser pendant qu’il interceptait des missiles et qu’une enquête est ouverte pour en déterminer les raisons. La télévision al-Arabi assure que ceci a eu lieu dans la base de Nevatim.

Selon les Gardiens de la révolution iranienne, « les frappes ont semé la confusion dans les défenses multicouches de l’ennemi, et elles se sont mis à se cibler en raison du dysfonctionnement auquel elles étaient exposés ».

« Nos opérations de missiles ont ciblé les systèmes de commandement et de contrôle de l’entité sioniste, et nous avons utilisé des méthodes innovantes, des technologies de l’information et des équipements de pointe dans l’opération », selon leur porte-parole. « Les opérations ultérieures contre l’ennemi seront plus précises et plus destructrices que leurs précédentes », a-t-il averti.

Par ailleurs, la société britannique Ambrey pour la sécurité maritime assure que deux missiles hypersoniques iraniens ont frappé une centrale électrique à proximité du port de Haïfa y causant un incendie. Il est aussi question que la raffinerie Bazan a été visée dans la baie de Haïfa. C’est le plus grand complexe pétrochimique israélien. Spécialisé dans le raffinage du pétrole brut et la production de produits pétrochimiques, il produit 200 mille de barils de pétrole par jour.

Les images montrent des destructions et des incendies à Tel Aviv notamment à Bnei Brak, Peta Tikva où un abris fortifié a été touché par un missile iranien. Des témoins oculaires ont confié pour le média Israel Hayom que les destructions sont énormes dans la région de Tel Aviv. Les secours israéliens ont fait état dans un bilan encore provisoire de 8 tués israéliens et de plus de 100 blessés pendant cette nuit. Certaines personnes sont encore coincées sous les décombres.

Les médias ont en outre révélé que des pirates informatiques ont percé les défenses israéliennes dans une cyberattaque qui a causé une faille qui a affecté les systèmes d’alerte israéliens.

Traque des drones

En Iran, la traque aux drones israéliens fait partie de la bataille menée contre l’offensive israélienne. De nombreux attentats et attaques ont été perpétrés par des drones. Certains se sont infiltrés depuis l’extérieur mais d’autres ont été lancés depuis le sol iranien.

Des observateurs assurent que l’entité sioniste a utilisé les drones lancés depuis l’intérieur dans 80% de ses attaques en Iran depuis vendredi. notamment pour tuer des scientifiques nucléaires, frapper des équipements de radar ou de défense aérienne ou viser des bâtiments de l’Etat iranien.

Un grand atelier pour la fabrication de drones et de bombes à retardement a été découvert à Ray au sud de Téhéran, ont révélé les autorités iraniennes. Dans le bâtiment de 3 étages, 200 kg de produits explosifs ont été trouvés ainsi que 30 ailes de drones et tous les équipements de fabrication de drones suicide. Plus, 8 sacs contenant des composants de drones, des systèmes de guidage électronique, des équipements de brouillage radar et des dispositifs avancés pouvant être utilisés dans des attaques de précision à l’aide de drones chargés d’explosifs ont également été découverts. 4 terroristes ont été arrêtés dans cet atelier.

Dans le gouvernorat d’Ispahan au centre, un autre atelier a été découvert lundi et 4 suspects ont été arrêtés. En outre, les forces de sécurité traquent dans les régions iraniennes les camions dans lesquels les drones sont chargés pour être prêts au lancement.

Le ministère de la Sécurité a révélé il y a deux jours avoir arrêté des camions transportant des drones piégés. Le ministère iranien du Renseignement a expliqué que des camions bâchés sont utilisés pour lancer de petits drones de reconnaissance et guider les missiles ennemis. « Nous vous invitons à signaler toute activité suspecte impliquant des camionnettes ou des camions bâchés », a-t-il adressé au public iranien.

Un rapport du Wall Street Journal américain a révélé que le Mossad israélien a réussi à infiltrer avant le lancement de l’offensive vendredi, le territoire iranien et à faire passer en contrebande des drones et des armements destinés à neutraliser les défenses aériennes iraniennes. Selon le quotidien américain, Israël avait passé des mois à faire passer clandestinement des pièces pour des centaines de quadricoptères chargés d’explosifs dans des valises, des camions et des conteneurs, ainsi que des munitions pouvant être lancées depuis des plateformes sans pilote.

« Lorsque les attaques israéliennes ont commencé, certaines équipes ont neutralisé les défenses aériennes, tandis que d’autres ont ciblé les lanceurs de missiles alors qu’ils sortaient de leurs abris et se préparaient au tir », d’après le WSJ.

La sécurité intérieure avait assuré avoir démantelé, dimanche, des cellules d’espionnage du Mossad à Téhéran, Ispahan et Kerman. 60 personnes accusées de soutenir l’offensive israélienne contre l’Iran et de mener des campagnes médiatiques pro-israéliennes ont été capturées à Ispahan au centre de l’Iran.