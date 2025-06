Guerre israélo-iranienne : Après avoir soufflé le chaud et le froid, D. Trump qui impose le cessez-le-feu.

« Félicitations à tous ! Israël et l’Iran ont convenu d’un cessez-le-feu total et complet (…) pour une durée de 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée ! », a déclaré le président américain sur les réseaux sociaux.

« Officiellement, l’Iran commencera le cessez-le-feu et, à la 12ème heure, Israël commencera le cessez-le-feu et, à la 24ème heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde », a détaillé Donald Trump sur le réseau Truth Social. Pendant chaque phase du cessez-le-feu, « l’autre partie restera pacifique et respectueuse », a précisé le locataire de la Maison Blanche.

Le président américain qui a baptisé ce conflit de « Guerre des 12 jours » a insisté qu’elle « aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient », se félicitant du fait qu’elle « ne l’a pas fait et ne le fera jamais ! ».

Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, a réagi tôt mardi sur X en précisant qu’il n’existait « pas d’accord » à ce stade, mais que Téhéran n’avait « pas l’intention » de poursuivre ses frappes si Israël « arrête » son agression. Dans un tweet suivant, il a assuré : « Notre opération s’est poursuivie jusqu’à la dernière minute ».

La radio militaire israélienne a rapporté que le Premier ministre a informé les ministres de l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran et leur a ordonné de ne pas faire de déclarations. Dans un récent message sur Truth Social, Trump a écrit : « Le cessez-le-feu est désormais en vigueur, s’il vous plaît ne le violez pas. » Plus tard, le gouvernement israélien a annoncé officiellement son approbation d’un cessez-le-feu arguant avoir « réalisé tous les objectifs de son opération en Iran ». La Chaine israélienne 12 avait rapporté qu’il semble que deux missiles lancés depuis l’Iran aient été interceptés alors que la Télévision iranienne a précisé que les informations faisant état de tirs de missiles depuis l’Iran après le cessez-le-feu sont fausses.

Plus tard dans la journée de mardi, le Secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran a publié un communiqué concernant « l’imposition d’un cessez-le-feu à l’ennemi sioniste et à ses partisans terroristes.» Le communiqué ajoute qu’ « au cours des 12 derniers jours, grâce au sang versé par les moudjahidines et à leur persévérance acharnée, chaque agression a reçu une réponse opportune et avec l’ampleur appropriée » tout en assurant qu’à partir de maintenant, « toute agression ou menace du régime sioniste ou de ses partisans fera l’objet d’une réponse décisive et directe ».

Salve de missiles

Une 22eme vague de missiles iraniens ont ciblé mardi matin plusieurs régions israéliennes en Palestine occupée, quelques heures après l’annonce d’un cessez-le-feu par D. Trump, annonce qui n’a été confirmée au début ni par les Iraniens ni par les Israéliens.

Quelques heures après le message du président américain mais avant 00H30 GMT, une série d’explosions a secoué Téhéran, selon des journalistes de l’AFP présents sur place. D’après eux, elles sont parmi les plus violentes dans la capitale depuis le début de la guerre. L’agence de presse Tasnim, citant le vice-gouverneur de Gilan au nord-ouest du pays a fait état de 9 martyrs et 33 blessés dans les raids israéliens sur des zones résidentielles ce matin.

En réaction, au moins 5 salves de missiles iraniens ont frappé en deux heures Tel Aviv et le centre, Beersheba au sud et le nord de l’entité sioniste. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des destructions importantes à Beersheba. « Suite à l’impact d’un missile dans le sud d’Israël : A ce stade les équipes du MDA ont prononcé le décès de trois personnes », a annoncé l’Etoile rouge, équivalent israélien de la Croix-Rouge, faisant aussi état de huit blessés, dans un communiqué sur X. Mais des médias israéliens ont évoqué entre 7 et 11 tués. Les secours ont du mal à déterminer le nombre exact de morts en raison de l’effondrement de bâtiments supplémentaires et de la difficulté d’accès à la zone. Ils étaient à la recherche de personnes sous les décombres dans des bâtiments à Beersheba. Les sirènes ont plus tard retenti en Haute Galilée, en Galilée occidentale, à Haïfa, à Keriot, à Safed, sur les hauteurs du Golan et dans de vastes zones du nord. Haïfa et la base aérienne de Ramat David figurent parmi les sites visés par des missiles iraniens ce matin, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars news.

La censure a été imposée par les autorités israéliennes sur les lieux sensibles où les missiles iraniens sont tombés dans différentes zones. Selon le Yediot Ahronoth, l’armée israélienne estime que l’Iran a lancé 15 missiles ce matin.

Avigdor Lieberman, ancien ministre israélien de la Défense, a critiqué le cessez-le-feu approuvé par Israël, indiquant que « la fin de la guerre avec l’Iran constitue une expérience amère pour Israël ». « L’incident de Beersheba a été extrêmement douloureux et amer », a-t-il regretté. Et d’avertir : « Un cessez-le-feu sans accord clair mènera à une nouvelle guerre dans deux ou trois ans, dans des conditions bien pires ». « Au lieu d’imposer une capitulation sans condition à l’Iran, le monde s’engage dans des négociations difficiles et ardues. Le régime iranien refuse de renoncer à l’enrichissement d’uranium, à la production de missiles et au financement du ‘terrorisme’ dans la région », a-t-il renchéri.

De son côté, le général de division de réserve israélien Yom Tov Samia a reconnu que l’Iran a contrôlé et déterminé le moment du cessez-le-feu avec Israël. Et émis des doutes sur la destruction du programme nucléaire iranien. « Il n’existe aucune certitude que le programme nucléaire iranien ait été effectivement détruit », a-t-il fait savoir. « Nous avons acheté quelques années de calme au prix fort et une cicatrice pour des générations », a-t-il conclu en critiquant le cessez-le-feu avec l’Iran.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont reconnu que « le moment où un ennemi qui hait Israël porte le coup final constitue non seulement un échec stratégique… mais plutôt comme si “le peuple de l’éternité hissait le drapeau blanc”. » Et de souligner que « les armes nucléaires sont dangereuses, mais la conscience de la victoire dans le cœur des ennemis est bien plus dangereuse ». Comme ils ont ajouté que « même si des restrictions et des pressions existent, la bataille ne doit pas s’achever par une reddition face à l’Iran. » le journal israélien Maariv a renchéri en assurant que « l’Iran est sorti plus fort de la guerre.»