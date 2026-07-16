Guerre génocidaire israélienne : Les chiffres des martyrs s’affolent…

Dans un communiqué écrit, le ministère de la Santé de Gaza a publié jeudi les dernières données relatives aux pertes humaines enregistrées depuis le début des offensives israéliennes en octobre 2023. Selon la même source, les dépouilles de quatre personnes tuées dans les frappes israéliennes ainsi que 28 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a également indiqué que depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre 2025, 1 127 personnes ont perdu la vie et 3 643 autres ont été blessées dans les attaques israéliennes, tandis que 800 corps ont été extraits des décombres.

Ainsi, le bilan total des attaques israéliennes menées contre Gaza depuis octobre 2023 s’élève désormais à 73 250 morts et 173 751 blessés.

Les autorités sanitaires ont par ailleurs souligné que de nombreux corps demeurent encore sous les décombres, sans pouvoir être récupérés en raison du manque d’équipements et de moyens de secours.

À Gaza, la guerre ne laisse pas seulement derrière elle des morts et des destructions. Elle alimente aussi une tragédie moins visible : celle des milliers de personnes portées disparues, dont les proches ignorent si elles sont ensevelies sous les décombres, détenues ou décédées, rapporte un article de L’Orient-Le Jour. Chaque disparition plonge des familles dans une attente interminable, aggravée par les pénuries, les déplacements forcés et l’absence d’informations. Selon le reportage du quotidien libanais, l’histoire de Farouk et Faysal, deux frères de 25 et 21 ans, illustre ce drame. En avril 2025, ils quittent leur maison du quartier de Choujaaiya, dans l’est de Gaza, pour chercher de la nourriture destinée à leurs frères et sœurs affamés. Ils ne reviendront jamais. Leur mère, déplacée avec le reste de sa famille après les bombardements, affirme n’avoir reçu aucune réponse sur leur sort malgré ses démarches auprès des autorités et des organisations humanitaires.

Selon plusieurs organismes palestiniens et internationaux, des milliers de personnes restent introuvables dans l’enclave. Certaines seraient ensevelies sous les ruines des bâtiments détruits, tandis que d’autres auraient disparu après avoir été arrêtées ou lors de leur passage près de barrages militaires ou de centres de distribution alimentaire. Les estimations varient selon les sources, mais toutes soulignent l’ampleur du phénomène. Les organisations humanitaires dénoncent les difficultés rencontrées pour identifier les victimes. Le manque d’équipements lourds empêche le déblaiement de nombreux sites détruits, tandis que les infrastructures médico-légales ne disposent ni des moyens techniques ni des ressources nécessaires pour procéder à des analyses ADN à grande échelle. Dans certains cas, seules des cartes d’identité, des bijoux ou des effets personnels permettent de reconnaître les dépouilles retrouvées. Le Comité international de la Croix-Rouge indique recevoir des milliers de demandes de recherche, mais rappelle qu’il ne peut confirmer le sort des personnes détenues faute d’accès aux lieux de détention.

De son côté, un groupe d’experts des Nations unies a exprimé son inquiétude face aux disparitions forcées présumées, estimant que ces pratiques pourraient constituer de graves violations du droit international. Des avocats palestiniens affirment également avoir découvert que certains habitants de Gaza arrêtés par les forces israéliennes étaient décédés en détention, sans que leurs familles n’aient été informées des circonstances de leur mort ou du lieu où reposent leurs corps. Les autorités israéliennes contestent régulièrement plusieurs accusations formulées contre elles, tandis que les enquêtes internationales se poursuivent.