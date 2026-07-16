Marché des hydrocarbures sous haute tension : Vers les 110 dollars le baril…

Mais la différence la plus significative cette fois-ci est que le monde est désormais dépourvu d’un filet de sécurité essentiel qui avait permis d’atténuer le choc potentiel sur les prix du pétrole la première fois, à savoir les réserves stratégiques de pétrole brut, qui ont été fortement épuisées.

Selon un rapport publié mercredi par le Fonds monétaire international (FMI) sur son blog officiel, le déficit d’approvisionnement d’envimonderon 4 millions de barils par jour entre mars et mai derniers a été compensé et ses répercussions atténuées grâce à des prélèvements directs sur les stocks de pétrole brut.

Dans ce contexte, et pendant la guerre et les tensions liées à l’Iran, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a procédé au plus important lâcher de pétrole de l’histoire, soit 400 millions de barils provenant de ses réserves d’urgence, afin de contrôler les prix.

Pour sa part, la Chine a contribué à atténuer la pénurie mondiale en réduisant sa production de raffinage et en s’appuyant sur ses stocks nationaux alternatifs au lieu d’acheter directement sur le marché mondial.

Toutefois, le FMI a assuré dans son rapport qu’une grande partie du mécanisme d’absorption des chocs dans les approvisionnements mondiaux est déjà épuisée, avertissant que « ce qui a atténué la gravité du choc initial cette fois-ci, c’est que les marchés de l’énergie avaient la marge de manœuvre nécessaire pour l’absorber, mais à moins que les stocks ne soient reconstitués, le monde se trouvera dans une position beaucoup plus faible lors du prochain choc ».

Parallèlement à ces avertissements internationaux, Goldman Sachs, dans une note de recherche publiée cette semaine, a suggéré que la Chine allait probablement acheter de plus grandes quantités de pétrole brut dans la période à venir afin de reconstituer ses réserves stratégiques, profitant de la baisse actuelle des prix par rapport à leurs niveaux les plus élevés enregistrés en mai dernier.

Les prix du pétrole ont augmenté pour le quatrième jour consécutif jeudi après qu’une nouvelle vague d’attaques américaines contre l’Iran et le rétablissement du blocus naval sur les ports iraniens. Les deux cours de référence du pétrole brut ont progressé d’environ 0,3 % mercredi, restant proches de leurs plus hauts niveaux atteints mardi, soit un mois auparavant.

Ainsi, le prix du Brent a augmenté jeudi de 33 cents, soit 0,4 %, pour atteindre 85,28 dollars le baril, tandis que le prix du West Texas Intermediate américain a progressé de 42 cents, soit 0,5 %, pour s’établir à 80,02 dollars le baril.

Goldman Sachs a indiqué que le prix du Brent pourrait dépasser 110 dollars au quatrième trimestre si la reprise des exportations du Golfe continue de s’essouffler, mais pourrait chuter aux alentours de 60 à 69 dollars d’ici la fin de l’année si les tensions s’apaisent et que la production se redresse plus rapidement que prévu.