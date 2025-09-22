Guerre génocidaire d’Israël : D. Trump relance la carte de la trêve...

En face, le Jihad islamique palestinien a déclaré n’avoir reçu aucune nouvelle proposition de cessez-le-feu pour Gaza, ajoutant que les États-Unis et l’Occident ne cherchent pas à mettre fin à la guerre tant que tous les groupes de résistance, non seulement en Palestine mais aussi dans toute la région, n’auront pas été éliminés.

Mohammad Al-Hindi, secrétaire général adjoint de cette composante de la résistance palestinienne, a souligné lundi qu’Israël et les États-Unis n’ont jamais été sincères dans les négociations, faisant référence à leur retrait des propositions présentées précédemment par Steve Wittkoff, envoyé américain, plan auquel la Résistance avait déjà donné son feu vert. Il a noté que le régime israélien avait bombardé une délégation palestinienne au Qatar alors qu’elle discutait d’une proposition de cessez-le-feu.

Israël a ciblé le siège du Hamas à Doha dans ce qui a été décrit comme une « opération d’assassinat », tuant plusieurs membres du mouvement de résistance palestinien ainsi qu’un agent de sécurité qatari. Heureusement, les principaux dirigeants du groupe, dont Khalil al-Hayya, Khaled Mechaal et Zaher Jabarin, ont survécu à l’attaque.

Des responsables israéliens ont confirmé que le Premier ministre avait informé le président américain, peu avant l’attaque, de l’intention d’Israël d’attaquer le Qatar, médiateur essentiel dans les négociations de cessez-le-feu entre ‘Israël’ et le Hamas, dans le contexte de la guerre génocidaire en cours contre Gaza. Cette attaque a suscité de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité parmi les pays arabes du golfe Persique, les frappes aériennes israéliennes ayant dévasté Gaza et s’étant étendues à des pays comme l’Iran, le Liban, le Qatar, la Syrie et le Yémen.

M. Al-Hindi a qualifié la situation actuelle de « bloquée », soulignant l’absence de nouvelles propositions pour le moment. Il a également souligné la récente reconnaissance de la Palestine comme État par certains alliés européens d’Israël, la qualifiant de revers diplomatique pour Israël. Il a toutefois averti que de telles reconnaissances n’auraient que peu de poids si elles ne mettaient pas fin au génocide à Gaza et à l’escalade de la colonisation en Cisjordanie.

Le responsable de la Résistance a exhorté les États occidentaux et arabes à réévaluer la normalisation de leurs relations avec le régime israélien et à reconsidérer leur coopération politique, sécuritaire et économique avec l’entité occupante.

Au mépris des critiques internationales, Israël a récemment lancé une invasion de grande envergure contre la ville de Gaza. La campagne de génocide à Gaza a débuté le 7 octobre 2023, à la suite de l’opération historique « Déluge d’Al-Aqsa » du Hamas, en réponse à l’intensification des atrocités commises contre le peuple palestinien par le régime israélien. Le ministère de la Santé de Gaza rapporte que plus de 65 300 Palestiniens ont été tués à ce jour, principalement des femmes et des enfants. De plus, Gaza subit une famine généralisée en raison du blocus délibéré imposé par ‘Israël’ sur l’acheminement de l’aide humanitaire.

A signaler que D. Trump doit rencontrer, mardi 23 septembre, des dirigeants et responsables de plusieurs pays à majorité musulmane afin d’évoquer la situation à Gaza, soumis à une guerre génocidaire de la part d’Israël, allié de Washington. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a indiqué lundi aux journalistes que le locataire du Bureau Ovale tiendra une réunion multilatérale avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Égypte, la Jordanie, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan. Une source proche du dossier cité par Reuters a indiqué que la question de Gaza sera au cœur des discussions. Selon Axios, site US, D. Trump présentera au groupe « une proposition de paix et de gouvernance post-conflit pour Gaza ». Outre la libération des captifs israéliens et la fin de la guerre, le président américain devrait aborder les projets américains concernant un retrait israélien et la gestion de Gaza après le conflit, sans implication du Hamas, précise le même site.Washington souhaite que « les pays arabes et musulmans acceptent d’envoyer des forces militaires à Gaza pour permettre le retrait israélien et garantir un financement pour les programmes de transition et de reconstruction », relève enfin Axios.

D. Trump s’adressera également à l’Assemblée générale de l’ONU, au lendemain d’un rassemblement décisif de dizaines de chefs d’État aux Nations unies, qui ont affiché leur soutien à un État palestinien. Ce développement diplomatique se heurte à une forte opposition d’Israël et des États-Unis. Le nouveau mandat de l’homme d’affaires a débuté par un cessez-le-feu de deux mois entre Israël et le Hamas, qui a pris fin lorsque des frappes israéliennes ont tué 400 Palestiniens le 18 mars.

Récemment, des images de Palestiniens affamés, dont des enfants, suite au blocus israélien, ont suscité une indignation mondiale. En février, D. Trump avait proposé une prise de contrôle américaine de Gaza et le déplacement permanent de la population palestinienne, initiative qualifiée de « nettoyage ethnique » par les experts et l’ONU. Le déplacement forcé de population est illégal au regard du droit international.

A signaler que le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé, mardi, la mort du major Shahar Netanel, commandant d’une compagnie blindée, grièvement blessé la veille lors d’une embuscade tendue par le Hamas à Gaza-ville. La chaîne israélienne 12 a précisé qu’« en vertu de la clause d’autorisation de publication, le major Shahar Netanel Bozaglo (27 ans) a été abattu lors d’une bataille dans le nord de la bande de Gaza ». Ajoutant que le galonné israélien « commandait la compagnie du 77e bataillon de la 7e brigade blindée, et il avait été tué hier suite à un tir de RPG ayant touché le char dans lequel il se trouvait dans la ville de Gaza ».

Ces informations font suite à celles rapportées par les médias israéliens sur deux incidents survenus, lundi, dans la ville de Gaza, au cours desquels des combattants du Hamas ont tendu une embuscade aux forces armées israéliennes. Avec l’annonce de ce décès, le nombre de militaires israéliens abattus et dont les noms ont été autorisés à être publiés s’élève à 911 depuis octobre 2023, selon les médias israéliens.