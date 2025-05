Guerre entre l’Inde et le Pakistan : La trêve annoncée par D. Trump de courte durée, les hostilités se poursuivent...

Depuis mercredi, les deux voisins, nés d’une douloureuse partition en 1947 au départ du colonisateur britannique, étaient sourds aux appels à la retenue des capitales étrangères qui redoutaient le point de non-retour.

« Après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine, je suis heureux d’annoncer que l’Inde et le Pakistan ont accepté un CESSEZ-LE-FEU TOTAL ET IMMEDIAT », a écrit D. Trump sur son réseau Truth Social, adressant ses « félicitations aux deux pays » pour leur « bon sens et grande intelligence ».

Dans la foulée à Islamabad, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a confirmé que le Pakistan et l’Inde avaient accepté « un cessez-le-feu avec effet immédiat » dans un message sur X. Confirmant aussi un accord de cessez-le-feu, à Delhi, une source gouvernementale indienne indiquait toutefois qu’il avait été directement négocié entre l’Inde et le Pakistan et que les deux pays voisins n’avaient pas prévu de discuter d’autre chose que du cessez-le-feu.

Marco Rubio, secrétaire d’État, venait de déclarer sur X que l’accord faisait suite à des négociations approfondies entre lui-même et le vice-président JD Vance avec les Premiers ministres indiens et pakistanais Narendra Modi et Shehbaz Sharif, ainsi que d’autres hauts responsables. « Je suis heureux d’annoncer que les gouvernements de l’Inde et du Pakistan ont accepté un cessez-le-feu immédiat et de commencer des pourparlers sur un large éventail de questions dans un lieu neutre », a aussi déclaré M. Rubio.

Tout avait commencé le 22 avril avec un attentat qui a choqué l’Inde: des hommes armés ont abattu 26 hommes sur un site touristique au Cachemire indien. New Delhi a accusé Islamabad de soutenir le groupe jihadiste qu’elle soupçonne de l’attaque, ce que son voisin a démenti fermement.

Après des sanctions diplomatiques, des menaces sur le partage des eaux du fleuve Indus, les deux pays sont entrés mercredi dans leur pire confrontation militaire depuis des décennies. Ce jour-là, l’Inde a mené des frappes sur plusieurs villes pakistanaises assurant y détruire des « camps terroristes » et entraînant une spirale d’attaques et de contre-attaques.

Samedi matin encore, le Pakistan annonçait lancer sa riposte après des tirs de missiles indiens sur des bases militaires, dont l’une aux portes d’Islamabad.

Le Premier ministre pakistanais affirmait qu’ « avec l’opération ‘Edifice compact’ », le Pakistan avait « donné à l’Inde une réponse adéquate et vengé les morts innocents » –une « vengeance » qu’il avait promise dans une adresse à la nation mercredi. L’Inde a confirmé avoir subi une série d’attaques, notamment de drones, contre plusieurs cibles militaires situées dans toute la partie nord-ouest de son territoire.

La principale ville du Cachemire indien, Srinagar, a été plusieurs fois secouée samedi par de violentes détonations, ont constaté des journalistes de l’AFP. Touchée au petit matin, la base aérienne d’Awantipora, près de Srinagar, a encore été frappée à la mi-journée, selon une source policière s’exprimant sous couvert de l’anonymat.

M. Rubio avait alors exhorté ses homologues indien et pakistanais « à rétablir une communication directe pour éviter toute erreur de calcul », tandis que la Chine haussait le ton, en appelant « fermement » les deux voisins à la retenue.

Selon le bilan officiel des deux camps, les violences ont tué une soixantaine de civils depuis mercredi. Cet état de guerre a suscité d’importants mouvements de population de part et d’autre de la « ligne de contrôle » qui sépare la région contestée du Cachemire entre les deux pays.

Après l’annonce du cessez-le-feu, le Pakistan a rouvert son espace aérien alors que côté indien, 32 aéroports du quart nord-ouest du pays restaient fermés.

Laboratoire à ciel ouvert

Il y a lieu de noter que plusieurs armées surveillent de près les combats aériens entre les chasseurs pakistanais de fabrication chinoise et les chasseurs Rafale indiens de fabrication française, à la recherche d’informations qui pourraient leur donner un avantage dans les conflits futurs.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters « qu’un chasseur pakistanais de fabrication chinoise a abattu au moins deux chasseurs indiens mercredi, ce qui représente une étape potentiellement majeure pour l’avion de chasse chinois de pointe ».

Selon Reuters, ces exercices aériens sont « une occasion rare pour les militaires d’étudier les performances des pilotes, des avions de chasse et des missiles air-air en combat actif, et d’utiliser ces connaissances pour préparer leurs forces aériennes aux batailles futures ».

Dans ce contexte, les experts ont noté que « l’utilisation réelle d’armes avancées sera scrutée de près dans le monde entier, y compris par la Chine et les États-Unis, qui se préparent à un conflit potentiel à propos de Taïwan, ou dans la région indopacifique plus large ».

« Il y a une grande certitude que le Pakistan a utilisé des chasseurs chinois J-10 pour lancer des missiles air-air contre des avions indiens », a signalé un responsable américain qui s’exprimait sous couvert d’anonymat

Les publications sur les réseaux sociaux se sont concentrées sur les performances du missile chinois PL-15 face au missile européen Meteor, un missile guidé par radar produit par le groupe européen MBDA.

« Les groupes militaires aériens en Chine, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens seront très intéressées à essayer d’obtenir autant de vérité que possible sur les tactiques, les techniques, les procédures, l’équipement utilisé, ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné », a déclaré Douglas Barrie, chercheur principal en espace militaire à l’Institut international d’études stratégiques. « Nous possédons peut-être l’arme la plus puissante dont dispose la Chine contre l’arme la plus puissante dont dispose l’Occident. Si cette arme est effectivement utilisée, nous l’ignorons », a-t-il ajouté. Il a également expliqué que « les Français et les Américains espèrent peut-être obtenir des renseignements similaires de la part de l’Inde ».

« Le PL-15 est un problème majeur auquel l’armée américaine accorde une attention particulière », a souligné un dirigeant de l’industrie de la défense.

Des analystes occidentaux et des sources de l’industrie de l’armement ont rapporté que « des détails clés restent flous, comme le fait de savoir si un missile Meteor a été transporté, et le type et le niveau de formation reçu par les pilotes ». Ils ont également noté que « les entreprises d’armement souhaitent séparer les performances techniques des facteurs opérationnels ».

Une source de la défense d’un pays occidental exploitant le missile Meteor a pointé du doigt une photo circulant en ligne d’un moteur de recherche qui semble montrer un composant de missile ayant raté sa cible.

Des rapports contradictoires ont été publiés quant à savoir si le Pakistan possède une version nationale du missile chinois PL-15 ou la version d’exportation à plus courte portée qui a été révélée publiquement en 2021.

D. Barry, qui a beaucoup écrit sur le missile, a déclaré « qu’il pense que le Pakistan possédait probablement la version d’exportation ». De son côté, une source occidentale du secteur spatial a démenti les affirmations selon lesquelles « le missile PL-15 aurait une portée plus longue que le Meteor, mais a reconnu que sa capacité pourrait être plus grande qu’on ne le pensait auparavant ».

La source a affirmé que la portée du missile Meteor n’a pas été officiellement publiée, ajoutant que « pour le moment, il est impossible de juger quoi que ce soit. Nos informations sont extrêmement limitées ».

La portée et les performances du PL-15 intéressent l’Occident depuis des années, son apparition étant considérée comme l’une des nombreuses indications que la Chine a dépassé sa dépendance à la technologie soviétique. De leur côté, les États-Unis développent le missile tactique avancé conjoint AIM-260 par l’intermédiaire de Lockheed Martin, initiative qui serait en partie une réponse au missile PL-15, dans le cadre de la restructuration des priorités de défense de l’Occident envers la Chine.