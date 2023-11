Golf : Les Marocains s’affirment au WATC Abu Dhabi 2023

La quinzaine du WATC Abu Dhabi 2023 s’est conclue sur une très bonne performance féminine. Nos représentantes au Espirito Santo Trophy ont brillamment réalisé la meilleure performance parmi les équipes arabes et africaines, démontrant ainsi le talent grandissant dans le golf féminin au Maroc.

Accompagnées par leur capitaine, Raja Hasnaoui, Présidente de la Commission Féminine de la FRMG, Sofia Cherif Essakali, Malak Bouraeda et Rim Imni offrent au Maroc son meilleur classement dans cette compétition terminant à une honorable 23ème place ex-aequo avec un score total de +5.

Pour rappel, Hugo Mazen Trometter, Soufiane Dahmane et El Mehdi Fakori avaient réalisé la semaine précédente, une performance mémorable en finissant à la 24 ème place (-9) du Einsenhower Trophy.

La quinzaine du WATC Abu Dhabi 2023 s’est conclue sur une très bonne performance féminine. Nos représentantes au Espirito Santo Trophy ont brillamment réalisé la meilleure performance parmi les équipes arabes et africaines, démontrant ainsi le talent grandissant dans le golf féminin au Maroc.

Accompagnées par leur capitaine, Raja Hasnaoui, Présidente de la Commission Féminine de la FRMG, Sofia Cherif Essakali, Malak Bouraeda et Rim Imni offrent au Maroc son meilleur classement dans cette compétition terminant à une honorable 23ème place ex-aequo avec un score total de +5.

Pour rappel, Hugo Mazen Trometter, Soufiane Dahmane et El Mehdi Fakori avaient réalisé la semaine précédente, une performance mémorable en finissant à la 24 ème place (-9) du Einsenhower Trophy.

À l’issue des deux compétitions, les sélections nationales se sont montrées à la hauteur de certaines des plus grandes nations formatrices telles que l’Angleterre, l’Écosse, l’Allemagne, la Corée du Sud et la Suède côté masculin ou le Japon et la Chine côté féminin.

Olivier Edmond, Directeur Technique National dresse un bilan positif de la quinzaine. « Nous sommes ravis des performances de nos deux équipes aux WATC 2023. Leur travail acharné a été fructueux et nous pouvons dire que le bilan est plus que satisfaisant autant du côté féminin que masculin. Nos formations ont fait preuve d’un bon esprit d’équipe et de la solidité nécessaire tout au long de la quinzaine. Ce succès est d’autant plus encourageant du fait de la jeunesse de nos talents et de leurs grandes marges de progression. » Et le DTN d’ajouter que « de plus en plus de jeunes joueuses et joueurs s’inscrivent dans une démarche d’excellence ce qui compliquera la tâche des sélectionneurs pour des compétitions de ce calibre, à l’avenir ».

Cette jeunesse prometteuse laisse entrevoir de brillantes perspectives pour les prochaines éditions, notamment à Singapour en 2025 et, plus particulièrement, lors des WATC qui se tiendront à Rabat en 2027.

À l’issue des deux compétitions, les sélections nationales se sont montrées à la hauteur de certaines des plus grandes nations formatrices telles que l’Angleterre, l’Écosse, l’Allemagne, la Corée du Sud et la Suède côté masculin ou le Japon et la Chine côté féminin.

Olivier Edmond, Directeur Technique National dresse un bilan positif de la quinzaine. « Nous sommes ravis des performances de nos deux équipes aux WATC 2023. Leur travail acharné a été fructueux et nous pouvons dire que le bilan est plus que satisfaisant autant du côté féminin que masculin. Nos formations ont fait preuve d’un bon esprit d’équipe et de la solidité nécessaire tout au long de la quinzaine. Ce succès est d’autant plus encourageant du fait de la jeunesse de nos talents et de leurs grandes marges de progression. » Et le DTN d’ajouter que « de plus en plus de jeunes joueuses et joueurs s’inscrivent dans une démarche d’excellence ce qui compliquera la tâche des sélectionneurs pour des compétitions de ce calibre, à l’avenir ».

Cette jeunesse prometteuse laisse entrevoir de brillantes perspectives pour les prochaines éditions, notamment à Singapour en 2025 et, plus particulièrement, lors des WATC qui se tiendront à Rabat en 2027.