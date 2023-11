Mercredi, le ministère palestinien de la Santé a établi un nouveau bilan des crimes commis par l’entité israélienne à l’encontre de la population civile dans la bande de Gaza. Il évoque 8796 martyrs, dont 3648 enfants et 2290 femmes depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza. Ces chiffres ne tiennent pas compte d’un deuxième massacre à Jabalia, plusieurs martyrs et blessés ont été signalés après le bombardement d’un complexe résidentielle dans la zone d’Al-Faluja à Gaza. Le Porte-parole de la Défense Civile à Gaza indique qu’un grand nombre de martyrs sont toujours sous les décombres.

La veille mardi, le camp de Jabalia, au centre, a été la cible d’un carnage lorsque les chasseurs israéliens ont lancé 6 missiles de 6 tonnes d’explosifs sur un carré résidentiel de plusieurs bâtiments, le réduisant en miettes. Au moins 400 personnes ont été tuées ou blessées, selon le ministère de l’Intérieur de Gaza. Le directeur de l’hôpital indonésien à Gaza qui a accueilli les victimes a assuré ne pas avoir de chiffre exact et définitif de ces victimes. Il y a au moins 50 martyrs. Selon lui, les rescapés souffrent de brûlures qui montrent que les bombes utilisées sont interdites. Il a aussi rapporté qu’un certain nombre ont les membres amputés.

Achraf al-Qodra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, a pour sa part dit s’attendre à ce que le nombre des victimes de ce massacre soit aussi important à celui de l’hôpital Baptiste (Al-Ahli al-Arabi). Il a rappelé que des zones résidentielles entières ont été anéanties au nord-ouest de la bande de Gaza

« La situation dans cet hôpital est catastrophique. Les équipes médicales ne disposant plus des équipements médicaux nécessaires car les Israéliens interdisent de la faire entrer », a-t-il aussi déploré. Il a aussi averti que le compte à rebours de l’arrêt des principaux générateurs des hôpitaux Al-Shifa et Indonésien.

D’autres zones ont été victimes de raids israéliens meurtriers : dont le camp al-Shati’ à Gaza où 14 civils sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés.

En parallèle, il y a lieu de rappeler que la résistance palestinienne s’oppose farouchement aux tentatives de pénétration des forces d’occupation dans la bande de Gaza. Plus, ils multiplient les tirs de roquettes contre les villes israéliennes, dont Tel-Aviv et Ashdod, outre le ciblage des zones limitrophes à Gaza où manoeuvrent les forces israéliennes. Ces dernières ont reconnu, par ailleurs, la mort de 13 de leurs soldats et la blessure de 17 autres, dont 4 grièvement atteints, lors de violents combats avec la résistance palestinienne dans le nord de la bande de Gaza. « Nous avons subi des pertes douloureuses à Gaza», a admis le Premier ministre israélien.

Les médias israéliens avaient plutôt indiqué que 9 des soldats morts appartiennent à la brigade Givati, ce qui porte le nombre de soldats israéliens morts depuis le 7 octobre à 327.

Le site israélien Walla a lui aussi révélé que les neuf soldats avaient été tués après qu’un missile antichar ait visé le véhicule blindé Panther à bord duquel ils se trouvaient. Le porte-parole de l’armée d’occupation a affirmé que « nos pertes lors des combats à Gaza sont douloureuses et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sécuriser nos forces ».

Les brigades Al-Qassam ont en outre annoncé mercredi qu’un drone a largué un obus antipersonnel sur une force sioniste à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Et d’annoncer la mort de deux soldats d’une patrouille appartenant à la brigade Givati lors d’affrontements avec la résistance palestinienne. Deux autres soldats israéliens ont été grièvement blessés. Le site israélien a souligné que « le véhicule blindé israélien était censé être un ‘briseur d’équilibre’, se demandant ce qui est arrivé au véhicule blindé de transport de troupes à Gaza ». Et de rappeler que « le véhicule blindé, qui est considéré comme le plus avancé, était attendu depuis des décennies par l’armée israélienne ».

Les brigades d’Al-Qassam ont également détruit avec une roquette Al-Yassine 105 un véhicule sioniste ayant pénétré à l’est du quartier Al-Zaytoun.

Dans ce contexte, Yoav Galant, ministre de la Sécurité, a déclaré mardi qu’« Israël a payé un lourd tribut à Gaza », faisant référence aux pertes subies lors des tentatives d’incursion.

Par ailleurs, Abou Oubaida, porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, a affirmé que « les moudjahidines ont mené des affrontements féroces et directs sur tous les fronts de ligne », soulignant que Gaza sera « un cimetière pour l’ennemi ».