Gestion migratoire répressive : Attac Maroc fustige les dérives racistes et dénonce la complicité maroco-européenne

L’organisation altermondialiste estime que l’Union européenne externalise depuis plusieurs années la gestion de ses flux migratoires en s’appuyant sur des pays du Sud de la Méditerranée tels que le Maroc, la Tunisie ou la Libye. Des accords bilatéraux prévoient, selon Attac Maroc, des financements et la fourniture d’équipements permettant de renforcer les contrôles, au prix de violations récurrentes des droits humains. La militarisation des frontières pousse les migrants à emprunter des itinéraires de plus en plus dangereux, avec des conséquences tragiques. Selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 28.000 personnes ont péri ou disparu en Méditerranée au cours des dix dernières années.

Attac Maroc décoche des flèches à l’État marocain accusé de jouer le rôle de sous‑traitant des politiques européennes en appliquant ces stratégies migratoires de manière décentralisée, via des partenariats locaux financés de manière conditionnée. Ces projets expérimentaux occultent les véritables responsabilités de la crise migratoire et déplacent la conflictualité vers les quartiers populaires, où se développent des tensions entre populations marocaines pauvres et migrants subsahariens.

L’ONG dénonce l’émergence d’un discours raciste et xénophobe inspiré, selon elle, par l’extrême droite européenne. Et exprime son refus catégorique des politiques européennes qui criminalisent la migration et institutionnalisent la fermeture des frontières. Comme elle condamne la transformation du Maroc en gendarme de l’Europe et demande des comptes à l’État marocain pour son rôle actif dans cette dynamique tout en exigeant des poursuites judiciaires contre les responsables des violences racistes, qu’elles aient eu lieu sur le territoire marocain ou en Europe.

L’association réaffirme son soutien inconditionnel aux migrants et réfugiés dans leur combat pour la liberté de circulation et une protection totale contre toutes les formes de répression. Elle appelle à renforcer la solidarité internationale entre les organisations luttant contre les logiques impérialistes et prône l’annulation des dettes africaines ainsi que le versement d’une dette historique et écologique par l’Europe, conditions qu’elle juge indispensables pour bâtir un modèle de développement respectueux de la dignité humaine et de l’environnement.

Attac Maroc met en garde, enfin, contre la banalisation de discours et de pratiques qui, selon elle, menacent la cohésion sociale et alimentent des tensions dangereuses dans un contexte international déjà marqué par l’instabilité et les inégalités.