Frontière maroco-algérienne : Les touristes espagnols priés de ne pas s’y aventurer

« Dans ce pays, la proximité de la frontière algérienne peut être problématique car elle peut être franchie sans s’en rendre compte », explique l’avis émis mardi 14 mai par le département de José Manuel Albares.

Pour rappel, l’armée algérienne avait tué en août dernier, au large de Saïdia, deux jeunes marocains et blessé un autre, alors qu’ils effectuaient une sortie en mer à bord de motos aquatiques, non loin de la frontière maritime avec l’Algérie.

La diplomatie espagnole affirme dans ses recommandations que « de manière générale, le Maroc est un pays sûr pour les voyageurs. Cependant, et à la lumière de la situation internationale actuelle et, en particulier, à l’instabilité dans la région voisine du Sahel, la possibilité d’une certaine forme d’agression terroriste ou d’attaques violentes contre des intérêts et des ressortissants occidentaux sur les routes, comme dans les lieux publics et surtout dans les zones rurales isolées, n’est pas à écarter ».