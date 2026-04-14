Food for Progress : L’USDA intègre le Maroc

L’initiative devrait allouer jusqu’à 226 millions de dollars dans de nouveaux accords de coopération pour des projets d’une durée allant jusqu’à cinq ans, avec un financement individuel entre 28 millions et 35 millions de dollars. Le Maroc figure sur la liste aux côtés du Bangladesh, de la Bolivie, de l’Équateur, des Philippines, du Sri Lanka et de la Thaïlande. L’USDA a indiqué que les opportunités de financement détaillées pour les deux programmes seront publiées sur Grants.gov.

Le programme Food for Progress soutient le développement agricole et économique dans les pays partenaires sélectionnés, en finançant des projets à même d’améliorer la productivité et d’élargir le commerce. Il fonctionne par la vente des produits agricoles américains sur les marchés en développement et en utilisant les recettes pour financer des efforts de développement local, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les exportations américaines.