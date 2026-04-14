Retenue des barrages : Taux de remplissage à 75%

Répondant à une question orale sur le rôle de la gestion des ressources en eau dans la réalisation de la souveraineté alimentaire nationale posée par le groupe Authenticité et Modernité, Nizar Baraka a précisé que les ressources hydriques disponibles actuellement garantissent l’approvisionnement en eau potable pour une période allant, selon les régions, de deux à cinq ans au minimum.

Au sujet des eaux d’irrigation, le ministre a affirmé que, durant la saison agricole en cours, toutes les demandes présentées par le ministère de l’Agriculture ont été satisfaites en coordination avec les agences des bassins hydrauliques, contrairement aux années précédentes marquées par des difficultés, où le taux de satisfaction des besoins en irrigation ne dépassait pas 55%.

Il a souligné à cet égard que l’amélioration des ressources en eau cette année a permis de répondre pleinement aux besoins d’irrigation, contribuant ainsi à soutenir les efforts visant à renforcer la souveraineté alimentaire du Maroc.