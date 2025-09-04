L’Istiqlal qui fait partie de la majorité aux affaires tente de rattraper le temps perdu. Dans une note détaillée adressée à l’Exécutif, la Ligue des Economistes Istiqlaliens avance huit priorités pour obtenir un « budget ambitieux et socialement responsable ». Ses recommandations visent à renforcer la résilience du Maroc face aux défis économiques et environnementaux, tout en consolidant les acquis sociaux.

Les économistes rappellent que la conjoncture mondiale demeure fragile, marquée par des tensions géopolitiques, un endettement élevé, le ralentissement de la croissance et les effets du changement climatique, créant un environnement difficile. Malgré cela, les prévisions officielles tablent sur une croissance marocaine de 4,5% en 2025, accompagnée d’une baisse modérée du chômage. La Ligue juge ces perspectives encourageantes, mais insiste sur la prudence, notamment vis-à-vis des hypothèses liées à la production céréalière.

Sur le plan social, la Ligue propose un meilleur ciblage de l’aide directe à travers le registre social unifié et la révision des critères d’éligibilité, afin d’assurer que les aides profitent aux ménages réellement vulnérables. Elle appelle aussi à intégrer les travailleurs saisonniers et informels dans le régime d’assurance maladie obligatoire, et à doubler l’allocation destinée aux personnes en situation de handicap.

La note préconise aussi l’accélération de la réforme du système d’assistance médicale, la généralisation des services d’urgence et de transfusion sanguine, ainsi que la poursuite de la réforme de l’impôt sur le revenu, avec l’idée d’une revalorisation automatique des salaires indexée sur l’inflation.

En matière d’éducation, le think tank istiqlalien suggère d’élargir les déductions fiscales aux frais de scolarité dans le primaire et le secondaire, et non plus seulement dans le supérieur, comme il plaide pour des internats modernes et un transport scolaire adapté en milieu rural.

Dans le secteur agricole, confronté aux impacts du changement climatique, la Ligue recommande un appui renforcé à la production, la diversification des revenus et la mise en place de quotas d’exportation. Elle insiste également sur la rationalisation de l’usage de l’eau, la simplification des autorisations pour les projets touristiques ruraux, et la création de coopératives locales d’intrants agricoles exonérées d’impôts pendant cinq ans.

Sur le plan territorial, elle suggère de nouvelles initiatives pour réduire les inégalités, notamment 10.000 km supplémentaires de routes rurales d’ici 2030, le déploiement de la télémédecine et l’électrification des zones reculées.

Constatant que les programmes d’emploi actuels n’ont pas atteint leurs objectifs, la Ligue appelle à renforcer le rôle de l’Anapec, notamment par un financement accru des formations dans les start-up, et à inclure les jeunes sans diplômes dans les dispositifs de soutien. Des incitations fiscales temporaires pour les nouvelles embauches, ainsi que le lancement de programmes de reboisement, de ceintures vertes et de collecte des déchets plastiques pour créer des emplois verts, font partie du lot.

Côté investissement, la note recommande de rendre la Charte plus accessible aux PME, de revoir le statut de l’auto-entrepreneur avec des plafonds relevés et une fiscalité allégée, et de reconnaître un statut spécifique de « société innovante » pour les entreprises technologiques.

La Ligue plaide également pour une augmentation de la part des collectivités dans la TVA, une meilleure redistribution des revenus miniers et la création de sociétés immobilières régionales dédiées à la valorisation du foncier public.

Les économistes istiqlaliens rappellent, enfin, l’importance des grands projets d’infrastructures et d’énergie lancés depuis 2021, en particulier en vue de la Coupe du Monde 2030. Ils appellent toutefois à une gestion plus rigoureuse des coûts, avec une évaluation systématique de la rentabilité et un suivi indépendant de la soutenabilité financière.