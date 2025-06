Espérance de vie : Avec une moyenne de 75 ans. Les Marocains au 91è rang mondial...

La classement mondial porte la Principauté de Monaco en tête des régions du monde où l’on vit le plus longtemps, avec une espérance de vie de 87 ans, suivie de Saint-Martin et Hong Kong avec 86 ans, ces territoires sont particulièrement petits et bien équipés voire « riches », d’où une meilleure maitrise du suivi de santé, de nourriture et de la qualité de vie.

Les autres pays qui se classent le mieux sont les pays asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud, où les citoyens peuvent vivre jusqu’à 85 ans. Dans les pays arabes, les Émirats arabes unis et le Qatar ont une espérance de vie atteignant 83 ans, le chiffre le plus haut dans la région arabe.

En Afrique du Nord, l’espérance de vie est en moyenne de 74 ans. L’espérance de vie la plus haute se trouve en Algérie et de la Tunisie avec 76 ans et suivies par le Maroc avec 75 ans, puis 73 ans pour la Libye, et près de 72 ans pour l’Egypte.

Le classement souligne que dans de nombreux pays africains, l’espérance de vie est inférieure à 60 ans, soit 20 ans de moins que la moyenne enregistrée en Europe de l’Ouest qui dépasse les 80 ans. Cette disparité s’explique notamment par la malnutrition, le manque d’hygiène et la violence qui sévissent dans de nombreuses des régions du continent africain contrairement à l’Europe.

Les pays africains ayant le score d’espérance de vie le plus bas sont la Somalie avec 59 ans, la République centrafricaine le Lesotho et le Soudan du sud, qui n’atteignent que 58 ans, et inférieure à 55 ans au Tchad et au Nigéria, qui occupent les dernières places de cette étude basée sur les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’indicateur d’espérance de vie montre à quel point une population est en bonne santé et peut vieillir longtemps, elle indique aussi la qualité de son alimentation et de son mode de vie. Plus ces éléments seront sains, plus l’espérance de vie sera longue et inversement.