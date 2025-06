Défense : Une nouvelle fournée de hauts diplômés militaires : My El Hassan au CREMS de Kénitra

A son arrivée au CREMS, Moulay El Hassan a été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, et le Colonel-Major, Directeur du CREMS, avant de passer en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, lit-on dans le communiqué de l’état-major général des FAR. Le Prince Héritier a été ensuite salué par le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, les Officiers Supérieurs de l’Etat-Major Général des FAR, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, le Gouverneur de la province de Kénitra, le Commandant d’Armes Délégué de la Place de Kénitra et les professeurs du corps enseignant.

Après avoir suivi une présentation portant sur “Le rôle des FAR dans la sécurisation des frontières”, le Prince héritier a procédé à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d’Etat-Major respectivement à des Officiers stagiaires du Cours Supérieur de Défense et du Cours Etat-Major nationaux et étrangers. La 25e promotion du Cours Supérieur de Défense et la 59e promotion du Cours Etat-Major comptent 296 lauréats, dont 77 Officiers originaires de 28 pays.

Le Colonel-Major, directeur du CREMS, a ensuite remis à Moulay El Hassan les productions des stagiaires au cours de l’année, notamment une sélection de mémoires de recherche de la promotion du Cours Supérieur de Défense.

Au terme de cette cérémonie, le Prince héritier a posé pour une photo souvenir avec les deux promotions sortantes.