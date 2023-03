Entreprenariat rural : Lancement du “Rural Entrepreneurship Factory”

A travers les opportunités de formation, d’accompagnement et de financement offertes par ce programme, organisé samedi et dimanche à Rabat, en partenariat avec Hit Radio et l’Institut Supérieur d’Ingénierie et d’Affaires, 58 jeunes marocains (dont plus de 80% sont des femmes) représentant 50 communes rurales ont été outillés pour transformer leur potentiel créatif en projets viables avec la perspective d’accéder au marché européen, indique le YPC dans un communiqué, ajoutant que l’objectif est d’autonomiser les femmes et les jeunes du milieu rural.

Afin de faciliter la concrétisation des projets proposés par les jeunes entrepreneurs ruraux, un accompagnement entrepreneurial est mis à leur disposition par des experts et consultants marocains et danois, dans les domaines de l’ingénierie et du commerce. Le séminaire de lancement a porté sur une série de workshops pratiques axés sur le Troïka Consulting, le Marketing Digital et Territorial, la conception du Business Model, le Design Thinking ainsi que les programmes de financement disponibles à l’échelle nationale et internationale, fait savoir le communiqué.

Les meilleurs projets ont reçu des prix allant jusqu’à 20.000 dirhams, avec une dotation sous forme de matériel d’équipement et d’accompagnement pour les aider à matérialiser leur ambition. Le premier prix est décerné à deux jeunes de la commune Tabaroucht (Province d’Azilal) pour leur projet de recyclage des restes d’olives en moules utilisés pour le chauffage, ce qui réduit l’exploitation de la forêt. Le deuxième prix est reçu par une jeune présidente de la coopérative Joud Leblad, située à la commune rurale M’Saada dans la province de Sidi Slimane. Son projet consiste en la valorisation des produits du terroir, notamment les figues, et la création d’un système de fonds dédié aux femmes en situation de vulnérabilité et porteuses de micro-projets. Le troisième prix a été remis au projet touristique “Club crête Atlas” qui vise la promotion de la région de Boulmane par le biais des parapentes, avec des partenariats internationaux et en améliorant la chaîne de production nationale de ce type d’avions.

L’ensemble des projets bénéficieront d’un suivi pendant l’année en cours, et de la promotion de leurs projets auprès d’investisseurs scandinaves durant l’été 2023 à Copenhague au Danemark. L’objectif est d’assurer des investissements directs ou des débouchés de commercialisation pour les projets ruraux à caractère authentique. La “Rural Entrepreneurship Factory” entre dans le cadre du plan d’action 2023-2022 du Youth Policy Center et de ses partenaires visant le développement multidimensionnel des jeunes au milieu rural. En parallèle au programme entrepreneurial, une action d’envergure est menée sous le thème “Educate To Empower – E2E”, afin de lutter contre l’abandon scolaire des filles au milieu rural en partenariat avec 50 enseignants dans le secteur public, conclut le communiqué.