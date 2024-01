Enquête en Israël sur l’échec face au Hamas : L’establishment plus divisé que jamais

« Je suis responsable des décisions et des actions prises au sein de l’armée pendant mon mandat de chef d’état-major, et je me demande constamment ce que nous aurions pu faire différemment », a déclaré A. Kohavi lors d’une cérémonie commémorative pour le « Lamed Hey », un convoi de 35 membres de la bande Haganah tués en 1948. « Le 7 octobre, le mur a été complètement franchi, exposant une cruauté que l’esprit ne peut pas comprendre. Et une haine qui ne disparaîtra pas dans une autre génération », a ajouté A. Kohavi. « Le 7 octobre est à la fois un événement choquant et déterminant, qui nécessite une compréhension approfondie et des enquêtes incisives. L’incident devra être examiné sous tous les angles, dans tous les domaines, et avec une perspective pluriannuelle, et, bien sûr, également la période pendant laquelle j’ai commandé l’armée », a-t-il encore ajouté.

A ses yeux, il s’agit d’« un évènement qui nécessite un processus d’apprentissage et des enquêtes professionnelles et approfondies, qui devront prendre en compte une vision large et complète, examiner des faits encore manquants, peser des détails classifiés, et tirer des conclusions raisonnées, nettes et réalistes ». Estimant qu’Israël devra « revoir la perception de la guerre et de la sécurité, ainsi que de la paix et des accords », tout en concluant que « ce n’est pas la Guerre d’Indépendance, mais nous devrons définir et ressusciter les objectifs nationaux et leur ordre de priorité, et nous rappeler que la sécurité est la première condition nécessaire à notre existence ici ».

Yaïr Lapid, chef de l’opposition, a estimé lundi qu’on « ne peut pas compter sur le contrôleur de l’État Matanyahu Englman pour enquêter de manière appropriée sur les échecs du gouvernement le 7 octobre parce qu’il a été nommé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu ». Il a appelé à la création d’une commission d’enquête de l’État.

« Un contrôleur nommé par Netanyahu qui n’a publié aucun rapport sur la responsabilité personnelle de ce dernier ne peut pas enquêter sur cet échec », a ajouté Y. Lapid lors d’un point presse avant la réunion hebdomadaire des factions de son parti Yesh Atid à la Knesset, arguant qu’en tant qu’employé de l’État, M. Englman « ne peut pas enquêter sur le plus grand échec de l’histoire de l’État ». M. Englman avait critiqué le gouvernement pour son état d’impréparation au déclenchement de la guerre, dans un courrier adressé au Premier ministre. « Rien ne justifie la réaction tardive du gouvernement israélien », avait alors écrit le contrôleur de l’État.

À la fin du mois dernier, M. Englman a déclaré que son bureau « ne négligerait aucune piste » dans son enquête sur les multiples échecs survenus avant, pendant et après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, alors qu’il définissait les paramètres d’une enquête gargantuesque sur la question, et notamment l’examen des personnes ayant une « responsabilité individuelle » dans les « échecs à tous les niveaux – politique, armée et société civile ».

B. Netanyahu et les membres de son gouvernement ont exprimé leur opposition à la formation de toute enquête indépendante sur les échecs du gouvernement avant la fin des combats à Gaza.