En quête d’aides à Rafah : Les Gazaouis tirés comme des lapins !

Plusieurs vidéos postées par les réseaux sociaux montrent une partie de ces victimes. Entre autres, les images déchirantes d’un enfant en pleurs faisant ses adieux à sa mère, exécutée par l’occupation alors qu’elle tentait d’obtenir de l’aide humanitaire à l’ouest de Rafah.

Dans la journée, Volker Türk, Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, a qualifié de « crimes de guerre » les attaques contre des civils près des centres d’aide dans la bande de Gaza.

Lundi, l’armée d’occupation israélienne avait également commis un massacre en ouvrant le feu sur des milliers de civils rassemblés près d’un centre de distribution d’aide humanitaire américain (GHF) à l’ouest de Rafah, alors qu’ils tentaient de se procurer de la nourriture pour leurs enfants et leurs familles. Images identiques retransmises aussi dimanche.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, avait exprimé, lundi, son indignation face aux massacres de Palestiniens en quête d’aide humanitaire à Gaza. « Je suis consterné par les informations selon lesquelles des Palestiniens ont été tués et blessés, hier, alors qu’ils cherchaient de l’aide à Gaza. Il est inacceptable que des Palestiniens risquent leur vie pour de la nourriture », a déclaré le patron de l’ONU dans un communiqué. Et a réclamé une enquête « immédiate » et « indépendante » sur ces événements et a exigé que « les auteurs de ces meurtres répondent de leurs actes ».

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué qu’au moins 52 Palestiniens ont été tués et 340 blessés depuis que le mécanisme de distribution de l’aide mis en place par Israël, le 27 mai, par l’intermédiaire de la Fondation humanitaire de Gaza (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), soutenue par les Israéliens et les Américains, et qui contourne les agences de l’ONU.

A. Guterres a souligné les obligations d’Israël en vertu du droit humanitaire international à faciliter l’aide et a appelé à une assistance sans entrave et à échelle suffisante « pour répondre aux besoins colossaux. » « Je continue d’appeler à un cessez-le-feu immédiat, permanent et durable. Tous les prisonniers doivent être libérés immédiatement et sans condition », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas de solution militaire à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza. « Les Nations Unies doivent être autorisées à travailler en toute sécurité dans des conditions de respect total des principes humanitaires », a-t-il déclaré.

Faisant fi des appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée d’occupation israélienne poursuit sa guerre génocidaire contre la Bande de Gaza depuis octobre 2023, tuant plus de 54 400 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Les organisations humanitaires mettent désormais en garde contre le risque de famine qui menace la population de l’enclave palestinienne.

Les médias israéliens sont revenus mardi sur l’opération de résistance revendiquée lundi soir par les Brigades al-Qassam du Hamas à Jabalia au nord de la bande de Gaza, alors qu’ils ont fait référence à une autre opération entre Choujaiya et Hay Al Touffah, près de la ville de Gaza où des hélicoptères ont atterri pour évacuer les morts et blessés parmi les soldats déployés dans l’enclave palestinienne.

Ils rapportent que l’armée d’occupation a reconnu la mort, 0 Jabalia, de 3 sergents et 2 blessés, qui sont tombés dans l’explosion d’engins connectés. Certains sites évoquent 11 blessés. La chaine publique Kan a indiqué que les soldats tués et blessés à Jabalia appartiennent au bataillon Rotem, rattaché à l’unité Givati. Ils étaient entrés dans cette zone, escortés d’un véhicule de sapeurs- pompiers pour éteindre le feu déclenché dans la matinée dans un véhicule de transport de troupes de type Panther, dans des circonstances encore indéterminées.

La chaine a argué que ce feu a été causé par un problème technique alors que le site The Times of Israel assure que le véhicule a été touché par un engin explosif. Le Yediot Ahronoth assure aussi que le feu a été provoqué par l’explosion d’un engin. Ces médias ne précisent pas s’il y a eu des tués ou blessés dans ce véhicule.

Selon The Times of Israel, sur le chemin de retour, il s’est avéré que la force de secours est tombée dans une zone piégée d’une vingtaine d’engins plantés au bord de son trajet. C’est à ce moment que l’un d’entre eux a explosé sous le Humvee tuant les 3 militaires et blessant d’autres. Il assure que l’opération d’évacuation a été « compliquée et longue » et la première tentative s’est soldée par un échec.

Le réseau Quds news rapporte que la résistance a tiré un obus en direction de l’hélicoptère chargé de l’opération d’évacuation. Selon la chaine israélienne Channel 12, l’évacuation des militaires israéliens a pris du temps en raison des accrochages qui ont suivi l’explosion.

Une enquête a été ordonnée par l’armée d’occupation pour savoir entre autre si les résistants palestiniens avaient identifié au préalable l’itinéraire des troupes israéliennes dans la matinée et l’ont piégé pour l’opération de la soirée.

Les Brigades al-Qassam qui ont revendiqué cette opération n’ont pas encore fourni leur version détaillée des faits. Ils se sont contentés de rapporter que leurs combattants ont livré un combat violent aux soldats ennemis à la distance zéro à l’est du camp de Jabalia

Tel-Aviv pers les siens à Washington

C’est dans ce climat que l’administration américaine a soudainement décidé de limoger trois responsables de la Maison Blanche et du Conseil de sécurité nationale considérés comme « très pro-israéliens ». Selon le Yediot Ahronoth, la décision de limoger ces trois responsables est intervenue dans un contexte de divergences entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu.

Les divergences portent sur le désir d’Israël de lancer une attaque « unilatérale » contre l’Iran même sans l’approbation de Washington, ainsi que sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza.

Les trois responsables limogés sont Merav Ceren, l’américano-israélienne, qui a récemment été nommée à la tête de la division Iran-Israël du Conseil de sécurité nationale, Eric Trager, coordinateur du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au même conseil, et Morgan Ortagus, l’adjointe de l’envoyé-spécial Steve Witkoff.

Des sources proches du dossier ont déclaré au journal que la possibilité de destituer d’autres fonctionnaires de leurs postes davantage de « pro-Israël » de l’administration Trump n’est pas exclue.

Le Yediot Ahronoth explique que le limogeage de ces responsables ne vient pas du vide. Il illustrerait plutôt « une partie de l’éloignement entre Israël et l’administration Trump, car il semble que les Américains ont choisi cette politique pour leurs propres raisons ».

D. Trump a précédemment déclaré qu’il avait demandé à B. Netanyahu de ne pas lancer d’attaque contre l’Iran et a parlé de progrès dans les négociations nucléaires avec Téhéran et de l’imminence d’un accord.

Concernant Gaza, S. Witkoff a récemment soumis une proposition à Israël et au Hamas pour arrêter la guerre, mais il a ensuite critiqué la réponse du mouvement palestinien à cette proposition.

Sur un autre plan, Matthew Miller, porte-parole du Département d’État sous la présidence de Joe Biden, a admis qu’Israël « a commis, sans l’ombre d’un doute, des crimes de guerre dans la bande de Gaza », malgré les démentis qu’il avait exprimés lors des conférences de presse qu’il a tenues pendant son mandat.

Dans les studios de Sky News, M. Miller a expliqué qu’il était incapable d’exprimer son opinion personnelle dans le cadre de ses fonctions officielles. « Lorsque vous êtes sur tribune, vous n’exprimez pas votre opinion personnelle, vous exprimez les conclusions du gouvernement des États-Unis », a-t-il fait savoir.

Les déclarations de M. Miller interviennent dans un contexte de critiques internationales croissantes concernant la conduite de l’armée d’occupation israélienne qui mène, depuis octobre 2023, une guerre génocidaire contre Gaza. Cette guerre a couté la vie à plus de 54000 Palestiniens, dont une majorité d’enfants et des femmes, en plus de la destruction massive des infrastructures dans cette enclave assiégée par Israël.

Des organisations internationales de défense des droits de l’Homme, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont appelé à des enquêtes indépendantes sur d’éventuelles violations israéliennes susceptibles de constituer des crimes de guerre, notamment au vu des attaques contre des écoles, des hôpitaux et des camps de personnes déplacées.

Le gouvernement israélien persiste dans sa fausse allégation selon laquelle il cible les « éléments du Hamas », tandis que les États-Unis continuent de soutenir militairement et politiquement Israël en dépit des appels croissants du Congrès et de l’opinion publique américaine à reconsidérer ce soutien.

Si les USA persistent dans leur appui inconditionnel d’Israël, le gouvernement allemand n’est pas en reste, non plus. Il a approuvé, en effet, des exportations d’armes vers Israël pour un montant de plus de 485 millions d’euros depuis le début du génocide de Gaza en octobre 2023, selon des données officielles publiées par le Bundestag.

En réponse à une question parlementaire du Parti de gauche, le gouvernement a confirmé avoir délivré des licences d’exportation individuelles pour des armes et des équipements militaires d’une valeur de 485 103 796 euros entre le 7 octobre 2023 et le 13 mai 2025. Les livraisons comprennent des armes à feu, des munitions, des pièces d’armes, du matériel électronique militaire, des systèmes navals et des véhicules blindés. Les exportations ont été classées dans 21 catégories d’armes distinctes, soulignant l’ampleur et la diversité du soutien militaire de l’Allemagne à Israël.