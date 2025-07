En dépit des pressions américano-israéliennes : Paris décide la relaxe de G.I. Abdallah. Le plus ancien prisonnier du FPLP retrouvera Beyrouth 

La libération interviendra le 25 juillet, a indiqué une source judiciaire à la fin de l’audience non publique au palais de Justice de Paris, en l’absence de G.I. Abdallah, incarcéré à la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Cette libération conditionnelle est soumise à un paramètre : qu’il quitte le territoire français et n’y revienne plus.

« C’est à la fois une victoire judiciaire et un scandale politique, qu’il ne soit pas sorti plus tôt, à cause du comportement des États-Unis et de tous les présidents français » successifs, a réagi Me Jean-Louis Chalanset, son avocat, au sortir de la salle d’audience.

Les États-Unis, parties civiles, se sont vigoureusement opposés à chacune des demandes de libération déposées par le militant libanais.

G.I. Abdallah, ancien membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) avait été condamné en 1987 pour la complicité des assassinats du lieutenant Charles R. Ray attaché militaire de l’ambassade des États-Unis en France, et de Yacov Barsimantov conseiller à l’ambassade d’Israël. Le militant et ses soutiens réclamaient de longue date sa libération à laquelle il était éligible depuis 1999.

Les détails de sa sortie le 25 juillet ne sont pas encore connus. Selon plusieurs sources interrogées avant l’audience, il est prévu qu’il soit emmené par les forces de l’ordre à l’aéroport de Tarbes direction Roissy, où il prendra un vol pour Beyrouth. Le Liban, qui réclame sa libération aux autorités françaises depuis des années, avait écrit à la cour d’appel pour confirmer qu’il prendrait en charge l’organisation de son retour chez lui.

Robert Abdallah, frère du militant libanais, a exprimé sa joie, tout en confiant qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un jour, « il soit enfin libéré ».« Nous sommes très heureux de cette décision. Je ne m’attendais pas à ce que la justice française prenne une telle décision ni qu’un jour il retrouve sa liberté, surtout après les nombreuses tentatives de libération avortées », a t-il déclaré à l’AFP. « Pour une fois, les autorités françaises se sont affranchies des pressions exercées par Israël et les Etats-Unis », a-t-il encore fait savoir.