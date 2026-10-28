Drame ferroviaire en Espagne : Le bilan pourrait dépasser les 68 morts…

Le bilan de la catastrophe survenue mercredi dans la région de Castille-La-Manche a désormais atteint 68 morts et une centaine de blessés, rapportent les autorités espagnoles. Pedro Sanchez a décrété trois jours de deuil national, de jeudi à samedi, alors que le gouvernement, les autorités locales et les services de secours redoutent de voir le bilan s’alourdir encore au fil des heures.

D’après un porte-parole des services d’urgence espagnols sollicité par l’AFP, la collision a eu lieu « à 8h54 » entre « deux trains, l’un de (l’opérateur privé) Yrio et l’autre de (la compagnie nationale) Renfe ». Oscar Puente, ministre espagnol des Transports, a mis en cause la reprise « inexplicable » de la circulation ferroviaire après une panne technique du système de sécurité du réseau (LZB), ayant entraîné le choc entre les deux trains à grande vitesse. « C’est le centre de contrôle, par l’intermédiaire de ses opérateurs, qui prend la décision de reprendre la marche, dans des circonstances, de notre point de vue, inexplicables », a ainsi expliqué le ministre lors d’une conférence de presse, se disant « absolument dévasté » par la tragédie.

Plusieurs brigades de pompiers, trois hélicoptères et deux unités de soins intensifs mobiles (UVI) avaient été mobilisés, d’après les autorités. La Renfe a pour sa part dit dans un communiqué avoir ouvert une cellule de crise de soutien aux familles des victimes et « recueille des informations afin d’évaluer l’ampleur de l’accident ».

« Toute l’Espagne est en deuil », a déclaré P. Sanchez, après cette catastrophe ferroviaire qui compte parmi les plus tragiques de l’histoire récente du royaume. « Il n’est pas acceptable, pour un pays comme l’Espagne, de subir deux accidents ferroviaires à grande vitesse la même année, comme nous l’avons vécu ici », en référence au drame d’Adamuz qui avait coûté la vie, moins d’un an avant ce nouveau drame, à plus de 40 personnes en janvier en Andalousie.

En l’état, la circulation « est interrompue » sur la ligne à grande vitesse entre Madrid et l’Andalousie, la région méridionale d’Espagne, a indiqué sur X l’entreprise publique chargée de gérer l’infrastructure ferroviaire, ADIF. La télévision espagnole montrait en direct mercredi des images des trains accidentés, dont visiblement deux wagons ont déraillé avant de finir en contrebas du talus. À quelques dizaines de mètres, des voyageurs, encore sous le choc, tiraient leurs valises le long de la route.

Monica Garcia, ministre de la Santé, a expliqué à la télévision publique RTVE redouter « une tragédie importante », estimant que la priorité était de « sortir les gens le plus vite possible », notamment des wagons qui ont déraillé. « Nous n’avons pas d’information » sur la cause de l’accident, a-t-elle par ailleurs ajouté.

Cet incident intervient en pleine campagne électorale avant les législatives du 29 novembre. Le Premier ministre s’est dit « consterné par ce grave accident ». « Les services de secours interviennent sur le terrain pour prendre en charge les personnes touchées », a-t-il indiqué sur X, affichant son « soutien » aux victimes et à leurs familles.