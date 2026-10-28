Gardiennage et nettoyage : Le CESE tente de voir clair dans les contrats conclus par les administrations

Le projet d’étude sur « Les marchés conclus par les administrations, les établissements et les entreprises publics avec des sociétés de prestation de services de nettoyage et de gardiennage et la situation des agents concernés » intervient en réponse à une saisine de la Chambre des représentants. Il vise l’examen des conditions de travail et la situation socioprofessionnelle des agents de gardiennage et de nettoyage intervenant dans le cadre des marchés publics. Il met en évidence les principales problématiques qui y sont liées, tout en adressant les limites des dispositifs et mesures actuellement en vigueur. Le projet d’étude, ajoute la même source, vise également à proposer des recommandations permettant de concilier les exigences de responsabilité sociale des administrations et des entreprises publiques, les impératifs de maîtrise des dépenses publiques et la viabilité économique des sociétés prestataires, dans l’objectif d’améliorer durablement les conditions de travail et d’emploi des agents concernés, tout en renforçant la qualité des prestations de gardiennage et de nettoyage dans le secteur public.

Ce projet d’avis s’inscrit dans le prolongement des orientations du Nouveau Modèle de Développement, qui préconise de faire du tiers secteur, situé à l’intersection des secteurs public et privé, un levier de création de valeur économique et sociale, de développement territorial et de génération d’emplois décents et durables.

Le projet d’avis examine la situation de l’emploi dans le tiers secteur, qui regroupe notamment les associations, les coopératives, les mutuelles et d’autres organisations à but non lucratif. Il analyse les principaux facteurs qui affectent la qualité et la pérennité des emplois et propose des pistes dans le sens de renforcer le potentiel de création d’emplois décents et durables de ce secteur, notamment au profit des jeunes et des femmes et dans les territoires les moins favorisés, contribuant ainsi à l’inclusion économique et sociale et à la réduction des disparités territoriales.

Ces deux projets seront enrichis à la lumière des observations et contributions des membres du Conseil, en vue de leur soumission à l’approbation de l’Assemblée générale lors de prochaines sessions, conclut le communiqué.