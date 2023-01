Distinction : Dar Al Amane remporte le titre « Elu Service Client de l’Année » pour la 2ème année consécutive

Dar Al Amane qui a célébré en septembre 2022 ses cinq ans d’existence, s’est progressivement imposée parmi les trois plus importants acteurs du secteur des banques participatives. Une performance à mettre au crédit de ses équipes, dont l’engagement permet quotidiennement d’offrir à ses clients un service de qualité supérieure à travers une proposition de valeur innovante qui place les attentes des clients au cœur de sa démarche, et une gamme complète de produits et services conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas : comptes de dépôt, financements participatifs, dépôts d’investissements, monétique et banque à distance… S’adressant à l’ensemble des segments de clientèle, particuliers, professionnels et entreprises, la proposition de valeur de Dar Al Amane se différencie par l’accompagnement étroit assuré à ses clients dans la concrétisation de leurs projets de vie personnels et professionnels, et par des parcours clients fluides et adaptés. En effet, en plus de son réseau d’agences qui couvre l’ensemble des grandes villes du territoire national, Dar Al Amane a pu construire un modèle de banque omnicanale innovante, en développant des canaux digitaux en mesure de répondre aux demandes et nouveaux usages des clients. En remportant le titre « Elu Service Client de l’Année – Maroc 2023» pour la 2ème année consécutive, Dar Al Amane confirme ses ambitions pour l’avenir en prévoyant notamment de densifier son réseau d’agences et de renforcer la proximité relationnelle qui fait sa force grâce à l’expertise de ses équipes et en développant davantage ses parcours digitaux.