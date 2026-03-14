Des raids israéliens ciblent des centres sanitaires : Le Hezbollah cloue, par le feu, l’armée déployée aux frontières

L’armée israélienne avait adressé une nouvelle menace aux habitants de la Banlieue Sud, et plus particulièrement aux résidents de Haret Hreik, Ghobeiri, Laylaki, Hadath, Bourj al-Barajneh, Tahouitet al-Ghadir et Chyah. Une nouvelle menace aux habitants de la Banlieue Sud, et plus particulièrement aux résidents de Haret Hreik, Ghobeiri, Laylaki, Hadath, Bourj al-Barajneh, Tahouitet al-Ghadir et Chyah. Pis, l’armée israélienne a menacé de viser des établissements médicaux et des ambulances au Liban, affirmant qu’ils seraient utilisés à des fins militaires par Hezbollah. Cet avertissement intervient quelques heures après une frappe israélienne ayant visé un centre de santé dans le sud du Liban, tuant 12 membres du personnel médical, dont des médecins, des ambulanciers et des infirmiers. Avichay Adraee, porte-parole de l’armée israélienne, a affirmé que le Hezbollah fait un « usage militaire étendu des ambulances » dans le cadre de ses activités. Il a averti que l’armée viserait les établissements médicaux et les ambulances si le Hezbollah ne cesse pas de les utiliser à des fins militaires.

En face, la Résistance Islamique a ciblé, samedi à 05h00 du matin, la colonie de Kiryat Shmona, dans le nord de la Palestine occupée, par une salve de roquettes. À 07h30, les combattants de la Résistance ont visé avec une volée de roquettes un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne sur la colline d’Al-Aqaba, dans le village frontalier de Maroun al-Ras. Plus tôt, à 04h20 à l’aube, la Résistance a frappé à deux reprises la colonie de Metulla. Selon les communiqués de la Résistance, ces opérations interviennent pour la défense du Liban et de son peuple, et s’inscrivent dans le cadre de l’avertissement adressé à plusieurs colonies du nord de la Palestine occupée.Les combattants de la Résistance islamique ont également frappé à 07h00, le site de Blat (nouvellement établi) au Sud-Liban avec un projectile de précision. La Résistance islamique a en outre ciblé, à 08h00, deux chars Merkava près du site de Jall al-Alam, causant des dommages directs.

En parallèle, les médias israéliens ont rapporté que les sirènes d’alarme continuent de retentir dans le nord de la Palestine occupée suite aux tirs de missiles depuis le Liban, notant que des dizaines d’alertes ont été enregistrées depuis le matin.Les mêmes sources ont indiqué que les sirènes ont retenti à Ma’alot-Tarshiha et ses environs, avant de se déclencher à nouveau dans la zone. Des dégâts matériels ont également été signalés suite à des chutes de missiles en Haute Galilée.

La veille vendredi, la résistance a revendiqué 25 opérations entre 1 :25 et 22 :15 a l’aide de salves de roquettes et d’essaims de drones d’attaque.

Les combats font rage dans la localité d’al-Khiam au sud où les tirs ont visé sur plusieurs fronts des militaires israéliens qui tentent une progression, et ce à proximité de l’ancien camp de détention, son quartier sud (2 fois), la colline Tallet al-Hamames au sud, Khallet al-Aasafir, et le quartier est de cette localité. Les combats à al-Khiam se sont poursuivis après minuit. Le correspondant d’al-Manar a rapporté qu’un véhicule ennemi a été touché par un obus anti char à l’est et a pris feu. Tandis que les autres véhicules se sont retirés en direction de Wata al-Khiam. Plus tard, il a rendu compte d’explosions provenant de chars en feu.

La résistance a revendiqué le tir d’un projectile guidé , vers 1:50 samedi, contre un char israélien à proximité de l’ancien camp de détention à al-Khiam. Le correspondant d’al-Manar a envoyé les images ci-dessous. La résistance a aussi rendu compte de de salves de roquettes contre un attroupement de véhicules et de soldats dans l’entourage du l’ancien camp.

Des accrochages se déroulent aussi dans la localité de Aitaroune bombardée à l’artillerie israélienne ainsi qu’à Maroune al-Ras.

Des tirs de roquettes ont visé des positions israéliennes récemment établies dont la position al-Marj et Wadi Hounine en face de la localité de Markaba, ainsi que la position Blate, la Porte de Fatima dans la localité de Karikal et celle d’al-Sadah à Maroune al-Ras.

Pas moins de 4 bases militaires ont été prises pour cibles avec des essaims de drones d’attaque. Il s’agit de la base israélienne Meron pour la surveillance e la gestion des opérations aériennes au nord, la base Guifa’ pour les drones à l’est de la ville de Safed, la base Stella Maris qui est une base stratégique de surveillance et d’observation maritime, Ein Chemr qui est une base de défense aérienne et balistique, à l’est de Hadera.

Entretemps se sont poursuivis dans la journée les tirs de salves de roquettes contre 9 villes et colonies israéliennes dont : Kfar Gilady, Kiryat Shmona, Cabry (nord), Nahariyya (nord), Metoula (3 fois), Evin Menahem, Ya’ra, …