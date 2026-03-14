La guerre contre l’Iran fait encore rage : Les bases US dans trois ports émirats visés par des missiles

Le porte-parole du QG Khatam al-Anbiya a de nouveau prévenu « le régime américain agresseur et vaincu ». « En réponse aux menaces du président américain agresseur et terroriste, nous affirmons qu’en cas d’agression contre les infrastructures pétrolières, économiques ou énergétiques de la République islamique d’Iran, et comme nous l’avons déjà prévenu, toutes les infrastructures de la région appartenant à des compagnies pétrolières ayant des parts américaines ou collaborant avec les États-Unis seront détruites et réduites en cendres », a-t-il martelé. Il a en outre révélé que « l’armée américaine agresseuse, après la destruction de ses bases militaires dans la région, s’est réfugiée dans les ports, les quais et des abris à l’intérieur de certaines villes des Émirats arabes unis, et a lancé des missiles ciblant l’île iranienne d’Abou Moussa et des parties de l’île de Kharg ».

« Nous annonçons aux dirigeants des Émirats que la République islamique d’Iran considère comme son droit légitime, pour la défense de sa souveraineté nationale et de son territoire, de cibler les sites de lancement de missiles américains hostiles situés dans les ports, les quais et les abris des forces américaines dans certaines villes émiraties ».

Zoulfaqari a dans ce contexte appelé « les citoyens musulmans des Émirats arabes unis et des zones résidentielles à évacuer les ports, les quais et les sites où se trouvent les forces américaines à l’intérieur des villes émiraties, afin d’éviter tout dommage ». Le CGRI a précisé que « les bases des terroristes américains dans la région subissent des frappes intensives de missiles et de drones menées par nos forces navales ».

« Le détroit d’Ormuz est sous le contrôle intelligent et total des forces navales des Gardiens de la Révolution. Le passage des pétroliers et des navires commerciaux des agresseurs et de leurs alliés par le détroit demeure interdit. En cas de mouvement ou de passage, ils seront pris pour cibles », a-t-on ajouté de même source.

La 49ème vague de missiles de l’opération « Promesse tenue 4 », en trois salves offensives, a été menée contre les bases américaines dans la région. Le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole en chef des forces armées, a appelé « à ne pas se fier à la puissance illusoire des USA qui ne sont même pas capable de défendre leur armée ébranlée, et ne pourront pas assurer la sécurité des pays islamiques et de la région ».

« Faites confiance à l’Iran islamique et au peuple musulman. Unissons-nous pour l’unité du monde islamique contre l’infidélité, le polythéisme et l’hypocrisie menés par les USA et les sionistes », a-t-il lancé. « Le plus grand porte-avions américain, l’Abraham Lincoln, dont le nom servait à terroriser et à piller les richesses des musulmans, a été mis hors service par la puissance de l’État musulman d’Iran et forcé de fuir après une défaite historique. Cet effondrement restera gravé dans l’histoire », a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale du Parlement iranien, a lancé un avertissement à l’Ukraine. « Le fait que l’Ukraine, pays vaincu et occupé, vienne en aide à l’entité sioniste en lui fournissant des drones, fait de l’ensemble du territoire ukrainien — conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies — une cible légitime et légale pour l’Iran », a-t-il lancé.

En outre, l’Iran a frappé le radar du sstème de défense aérienne C-RAM de l’ambassade américaine à Bagdad.

Revenant sur l’assaut américains contre l’île de Kharg, l’adjoint politique de la province de Bouchehr n’a pas nié l’assaut intervenu samedi à l’aube, endommageant une partie des installations militaires et l’aéroport de Kharg. « Les exportations de pétrole depuis le terminal pétrolier de Kharg se poursuivent normalement, et l’activité des entreprises présentes sur l’île continue sans interruption », a-t-il ajouté. « Malgré cette agression, la situation générale sur l’île est calme, et la vie quotidienne des habitants de Kharg se déroule dans l’ordre et la sécurité ».

Selon les rapports, cette attaque n’a causé aucune perte humaine parmi les forces militaires, le personnel des compagnies pétrolières ou les résidents de l’île.

Entre-temps, le quotidien US Wall Street Journal, citant deux responsables américains, a rapporté que cinq avions de ravitaillement de l’US Air Force ont été touchés et endommagés au sol à la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite. Selon ces responsables, les avions ravitailleurs ont été atteints lors d’une frappe de missiles iraniens ayant ciblé la base saoudienne ces derniers jours.

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a pour sa part refusé tout commentaire. L’un des responsables a précisé que les appareils sont endommagés mais n’ont pas été totalement détruits, et que des réparations sont en cours. Aucun décès n’a été enregistré lors de ces frappes.

Samedi après minuit, le CGRI a publié un communiqué annonçant le lancement de la 47e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » contre des cibles américaines et israéliennes. Des sites dans le désert du Néguev, à Beersheba, à No’atim, ainsi que des repaires du groupe séparatiste Komala dans la ville de Lod, et la base militaire américaine d’Al Udeid au Qatar ont été visés, selon le communiqué. Ajoutant que les attaques avaient été menées à l’aide de missiles à propergol solide Khaibar Shekan et de missiles à propergol liquide Qadr.

En Israël, des images ont montré la chute d’un missile dans le Néguev au sud. Des médias israéliens ont rendu compte que les sirènes ont retenti dans le Néguev et à Dimona en raison de l’arrivée de missiles iraniens puis ont indiqué qu’un missile s’est écrasé sans préciser le lieu. Les images ont montré une activité intense de la police et des ambulances israéliennes dans le Néguev, certains médias évoquant une recherche d’autre missiles.

Il est question que des missiles à fragmentation ont été utilisés dans les tirs de missiles iraniens sur le centre, causant des incendies. Le Yediot Ahronoth a fait état de 8 sites qui ont été touchés par ces missiles dans la région de la Grande Tel Aviv. Plusieurs incendies se sont déclaré dans la ville de Lod au centre, dans la région de Shoham et à Rishon Etzion. Des chutes de missiles ont été signalées en Haute Galilée, dans le nord. Les Gardiens de la révolution avaient indiqué avoir « ciblé la Galilée, le plateau du Golan, Haïfa et les bases américaines de la région avec des missiles Qadr et Khaibar et des drones. »

Par ailleurs, un ordre d’évacuation a été émis par le CGRI à l’attention des habitants de la région de Ramat Gan les sommant de la quitter via la route 4. « Votre gouvernement vous ment. La guerre n’a pas encore commencé », avertit le texte. Selon le ministère de la Santé israélien, il y eu 3199 blessés israéliens depuis le début de la guerre contre l’Iran.