Dépenses d’investissement : Une hausse prévue de 11,39%

À ces crédits de paiement s’ajoutent les crédits d’engagement sur l’année budgétaire 2024 et suivantes pour 74,26 Mrds DH et les crédits de report correspondant aux crédits engagés dans le cadre de la loi de finances de 2023 mais non ordonnancés au 31 décembre 2023 pour un total estimé à 12 Mrds DH, indique cette note publiée sur le site du ministère de l’Economie et des finances. Concernant les dépenses de fonctionnement, le montant des crédits ouverts s’établit à 279,42 Mrds DH au titre de 2024, en hausse de 3,06% comparativement à 2023. Ces dépenses se répartissent sur le personnel avec une part de 57,84%, le matériel et dépenses diverses (25,47%), les charges communes (12,46%) les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux (3,44%) et les dépenses imprévues (0,79%).

Ladite note fait aussi savoir que les crédits inscrits au titre des intérêts et commissions de la dette publiques se chiffrent à près de 38,23 Mrds DH en 2024, contre 30,97 Mrds DH en 2023, précisant que les charges de la dette extérieure sont fixées à 10,25 Mrds DH et celles de la dette intérieure à 27,97 Mrds DH.

Pour leur part, les dépenses prévisionnelles des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) s’élèvent à plus 2,03 Mrds DH pour l’année 2024, dont 1,75 Mrd DH sous forme de dépenses d’exploitation et 286,3 MDH de dépenses d’investissement.

Quant aux comptes spéciaux du Trésor (CST), leurs charges sont plafonnées à 138,1 Mrds DH, dont 126,5 Mrds DH pour les comptes d’affectation spéciale, 10.8 Mrds DH pour les comptes de dépenses sur dotations et 809 MDH pour les comptes d’adhésion aux organismes internationaux. Par ailleurs, les crédits inscrit en 2024 au titre des amortissements de la dette publique s’établissent à près de 62,4 Mrds DH, répartis sur la dette extérieure (18,87 Mrds DH) et celle intérieure (45,53 Mrds DH).