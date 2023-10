Aide directe au logement : Le coût du programme chiffré à 9,5 Mrds DH par an

S’exprimant lors d’une conférence de presse de présentation de ce programme, F. El Mansouri a précisé que les prévisions, basées sur la production du marché, au sujet de ce nouveau programme qui s’étale sur cinq ans (2024-2028), portent sur un effectif allant de 70.000 à 100.000 unités de logement. S’agissant des conditions d’accès à ce programme, la ministre a souligné l’impératif d’affecter le logement à la résidence principale de l’acquéreur pour une durée de cinq ans, ainsi que l’obtention du permis d’habiter à compter du 1er janvier 2023.

Un communiqué du Cabinet Royal avait indiqué que ce nouveau programme vise à renouveler l’approche d’aide à l’accès à la propriété et à venir en aide au pouvoir d’achat des ménages, à travers une aide financière directe à l’acquéreur. Y sont éligibles les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement. Le montant de l’aide est fixé à 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH TTC et 70.000 Dirhams pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 DH et 700.000 DH TTC.