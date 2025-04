Déficit hydrique : Multiples infractions en 2024. Plus d’un millier de PV établis par la Police de l’eau

Parmi les infractions relevées, 475 concernent des opérations de forage de puits et de captage d’eau souterraine réalisées sans autorisation légale, une pratique en nette recrudescence dans plusieurs régions, notamment à usage agricole. Cette situation met en lumière une exploitation anarchique des ressources, en totale contradiction avec les réglementations en vigueur.

Instaurée pour assurer la surveillance et la protection du domaine hydraulique national, la Police de l’eau opère sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Elle est mobilisée au niveau des agences des bassins hydrauliques pour veiller à la mise en œuvre des mesures de rationalisation de l’usage de l’eau et lutter contre les atteintes à l’intégrité du patrimoine hydraulique public.

Cependant, malgré les efforts engagés, l’efficacité de cette entité reste entravée par des contraintes structurelles. D’après les dires des professionnels, les chiffres communiqués mettent en avant l’ampleur alarmante de la pression exercée sur les ressources hydriques nationales, dans un contexte de stress hydrique aggravé par les changements climatiques.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020–2027, qui vise à améliorer la gestion intégrée des ressources en eau, à travers une gouvernance plus rigoureuse et des mécanismes de régulation renforcés.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation à l’usage raisonné de l’eau est menée au niveau national, avec l’objectif de responsabiliser les citoyens, en particulier les agriculteurs, à l’importance cruciale du respect du droit hydraulique et à la préservation des ressources en période de stress hydrique.

La montée des infractions et les difficultés rencontrées par les autorités appellent à une réponse urgente, concertée et adaptée à l’enjeu majeur que constitue la gestion durable de l’eau au Maroc. Une ressource qui, plus que jamais, conditionne l’avenir environnemental, économique et social du pays.