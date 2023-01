Dar Al Atfal Sidi Bernoussi : Procter & Gamble et la Banque Alimentaire s’allient

L’initiative a eu pour objectif la création d’un espace vert à travers la plantation d’une cinquantaine d’arbres fruitiers et oliviers, et d’un jardin potager afin de contribuer à la sécurité alimentaire de l’établissement, indique un communiqué de Procter & Gamble.

En effet, ce projet permettra dès l’année prochaine une récolte de 1,25T d’olives, 3T d’agrumes ainsi que d’autres fruits et légumes, ajoute la même source, notant que l’action a été accompagnée également par un atelier jardinage, dans le but d’apporter aux participants le savoir-faire et l’outillage nécessaires à la conduite des cultures et du jardin maraicher ainsi qu’à leur entretien durable.

La journée a connu une participation active d’une cinquantaine de volontaires qui se sont mobilisés pour la réussite de l’évènement, et a été clôturée par une célébration collective en présence des enfants de l’établissement. Procter & Gamble a également fourni une importante donation en produits d’hygiènes pour subvenir aux besoins nécessaires des pensionnaires de Dar Al Atfal Sidi Bernoussi. “Le programme RSE de Procter & Gamble Maroc accorde une importance majeure à la solidarité humaine, à l’égalité des chances et à la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous déployons les efforts nécessaires pour s’assurer que nos marques agissent dans ce sens et apportent leur contribution positive à la société ; Et ce, à travers les différentes actions sociales et environnementales que nous menons en étroite collaboration avec nos partenaires”, a déclaré Zainab Alji, Directrice Communication de Procter & Gamble Maroc. Par ailleurs, elle a fait état d’un programme de dons réguliers en partenariat avec la Banque alimentaire qui représente une véritable passerelle entre Procter & Gamble et près d’une centaine d’établissements de protection sociale et d’associations à l’échelle nationale.