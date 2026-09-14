Crise migratoire de Sebta : J. Vivas échoue à obtenir le plein soutien de Bruxelles

Vendredi, J. Vivas a déclaré qu’il espérait une « réponse » des autorités européennes, soulignant que celles-ci partagent sa vision des événements des 30 et 31 juillet. Le responsable du Parti populaire a expliqué avoir informé la Commission européenne, le Parlement européen et d’autres instances de l’UE que le Maroc aurait « utilisé » la pression migratoire pour « mettre en péril la sécurité » de l’enclave espagnole nichée au nord du Maroc. Selon lui, aucun des responsables européens rencontrés n’a contesté sa version des faits. Au contraire, lors d’une conférence de presse, il a affirmé avoir perçu « une grande réceptivité et beaucoup de compréhension » J. Vivas a demandé aux autorités européennes de « clarifier sans équivoque que Sebta et Melilla sont espagnoles, et donc européennes », en ajoutant que « ces frontières doivent être respectées ; sans cela, il devient difficile de maintenir une coopération fructueuse avec tout pays ».

Dimanche, les autorités espagnoles ont relogé 864 migrants, jusque-là sans abri après avoir franchi massivement la frontière à Ceuta, dans un nouveau centre d’accueil temporaire situé à Los Rosales. Le ministère de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des Migrations a souligné que ce transfert, volontaire et sans incident, s’est effectué en collaboration avec les forces de sécurité de l’État. L’opération était supervisée par la ministre Elma Saiz, en visite à Sebta depuis jeudi, et Ángel Víctor Torres, ministre de la Politique territoriale.

Ces migrants ont été relogés sur un terrain public fourni par le ministère du Logement, un geste qui s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à augmenter la capacité d’accueil de la ville.

Un projet d’installation additionnelle est également en cours pour héberger plus de 300 femmes et enfants, à proximité de la mosquée Sidi Mubarak.

Avec ce nouveau centre, l’enclave dispose désormais d’environ 4 300 places d’hébergement temporaire, avec un objectif d’atteindre plus de 6 000 dans les jours à venir. L’objectif est de libérer les espaces publics et campements informels, offrant ainsi des structures dédiées à l’accueil des migrants. Ces centres permettent d’identifier les migrants individuellement et d’analyser leurs dossiers, afin de déterminer les mesures appropriées selon la législation en vigueur.

A signaler aussi que le parquet espagnol a signalé que les procédures judiciaires pour agressions sexuelles contre des femmes migrantes à Sebta ont dépassé « plus de 30 » depuis l’afflux massif de migrants dans la ville le 30 juillet. Il a souligné que « dans 40 % des cas, les victimes étaient des mineures non accompagnées ».

Ces chiffres ont été révélés vendredi dans un communiqué diffusé par Europa Press, après une réunion entre Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l’Enfance, et Teresa Peramato, procureure générale de l’État. Le communiqué souligne que la ministre et la procureure générale ont convenu de l’urgence d’accélérer le transfert vers la péninsule Ibérique des enfants et mineurs présents à Sebta depuis cet afflux. Dans ce cadre, la ministre a informé que « le gouvernement a prévu 500 places dans la péninsule » pour permettre aux autorités de procéder aux transferts rapidement.