Migrants clandestins : Des Soudanais transférés depuis Casablanca

Cette initiative s’inscrit dans la politique migratoire marocaine, fondée sur une approche humaniste visant à respecter les droits et la dignité des migrants, conformément aux directives royales. Au-delà de la régularisation de milliers de migrants, cette stratégie offre à ceux qui le souhaitent la possibilité de retourner volontairement dans leur pays.

Mawada Omar Hageltoam El Badawi, ambassadrice soudanaise au Maroc, a salué ce premier vol de retour, soulignant que ces migrants souhaitent contribuer à la reconstruction et au développement de leur pays. Elle a exprimé sa gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour les facilités octroyées, essentielles à la réussite de cette opération, et mis en avant l’exemplarité de l’approche marocaine en matière de migration, qui pourrait servir de modèle aux autres pays africains. La diplomate a également applaudi l’accueil réservé aux Soudanais au Maroc, témoignant des relations historiques et culturelles profondes entre les deux nations.