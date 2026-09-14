Home MarocMigrants clandestins : Des Soudanais transférés depuis Casablanca
MarocMigrantsMigrationMigration clandestine

Migrants clandestins : Des Soudanais transférés depuis Casablanca

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Migrants clandestins : Des Soudanais transférés depuis Casablanca

Cette initiative s’inscrit dans la politique migratoire marocaine, fondée sur une approche humaniste visant à respecter les droits et la dignité des migrants, conformément aux directives royales. Au-delà de la régularisation de milliers de migrants, cette stratégie offre à ceux qui le souhaitent la possibilité de retourner volontairement dans leur pays.

Mawada Omar Hageltoam El Badawi, ambassadrice soudanaise au Maroc, a salué ce premier vol de retour, soulignant que ces migrants souhaitent contribuer à la reconstruction et au développement de leur pays. Elle a exprimé sa gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour les facilités octroyées, essentielles à la réussite de cette opération, et mis en avant l’exemplarité de l’approche marocaine en matière de migration, qui pourrait servir de modèle aux autres pays africains. La diplomate a également applaudi l’accueil réservé aux Soudanais au Maroc, témoignant des relations historiques et culturelles profondes entre les deux nations.

You may also like

Législatives et parité : Les partis interpellés

Crise migratoire de Sebta : J. Vivas échoue à obtenir le plein soutien de...

Après que Rabat ait brisé le silence sur la crise migratoire de Sebta :...

Colère des avocats : L’ABAM décide de poursuivre l’arrêt des services

Délinquants français en fuite : Le Maroc figure parmi les pays d’accueil, selon Interpol

Développement et droits humains : Le CNDH suit de près les ODD et l’INDH

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.