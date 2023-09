Crime algérien de Saïdia : La France ouvre une enquête pour homicide volontaire

Cette annonce a été faite, lundi 4 septembre, par le parquet général. « L’enquête doit permettre notamment d’avoir un cadre juridique pour recueillir des éléments », selon les médias français ayant relayé l’information.

Cette décision de la justice intervient au lendemain du dépôt d’une plainte à Paris par les avocats des familles des deux victimes pour « assassinat aggravé, tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger ».

« La rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l’initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et encore moins, l’impunité de ses auteurs », écrivent dans un communiqué Me Chergui et Me Ghizlane Mouhtaram qui défendent la famille au Maroc.

Le ministère français des Affaires étrangères a réagi, le 1er septembre, au drame survenu trois jours plus tôt dans la zone maritime entre le Maroc et l’Algérie, où deux ressortissants ont été tués par l’armée algérienne et un autre arrêté. Le Quai d’Orsay a confirmé, dans un communiqué cité par l’AFP, la mort d’un citoyen et l’arrestation d’un autre, les deux portant les nationalités française et marocaine. Le texte souligne que le centre de crise et de soutien au sein du département, ainsi que les ambassades au Maroc et en Algérie, « sont en contact étroit avec les familles » des concernés à qui le ministère dit apporter «tout [son] soutien ».

La justice marocaine, rappelle-t-on, a ouvert une enquête sur l’assassinat de Marocains par l’armée algérienne après que l’exécution sommaire a fait le tour de la toile. Mais le gouvernement marocain s’est gardé de toute réaction… Un mutisme pour le moins étrange !

De son côté, le gouvernement britannique conseille à ses ressortissants souhaitant se rendre au Maroc d’éviter de s’approcher des frontières maroco-algériennes. « La frontière terrestre entre l’Algérie et le Maroc est fermée. N’essayez pas de la traverser », prévient le ministère britannique des Affaires étrangères dans une alerte publiée le lundi 4 septembre.

« Sachez que la frontière s’étend jusqu’à la mer. Si vous êtes à bord d’un bateau ou d’un jet ski, assurez-vous de bien connaître où se situe la frontière maritime et restez clairement dans les eaux territoriales marocaines. Vérifiez que vous disposez de suffisamment de carburant pour pouvoir retourner à terre », précise la même source. Et de rappeler que « deux touristes en vacances au Maroc qui se seraient égarés dans les eaux algériennes à bord de leurs jet-skis ont été abattus. Les touristes étaient partis de la station touristique marocaine de Saïdia ».

Dimanche, l’Algérie a donné sa version concernant la liquidation sommaire de Marocains près de Saïdia. Pour justifier son crime, le ministère algérien de la Défense a souligné, dans un communiqué, que la zone maritime frontalière avec le Maroc enregistre « une activité accrue des bandes de narcotrafic et du crime organisé ». Sans pour autant fournir de preuves pour étayer son propos.