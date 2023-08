Crash près de Moscou : V. Poutine présente ses condoléances aux familles

Toutes les chaînes ont interrompu leurs programmes, y compris la plus regardée du pays, Pervy Kanal, singulièrement muette depuis l’accident survenu mercredi dans la région de Tver, à moins de 200 kilomètres de la capitale de la Fédération. Le maitre du Kremlin dit avoir appris dans la matinée de jeudi le crash. Aux familles et aux proches, il exprime ses condoléances. Et pour les hommes du groupe paramilitaire Wagner présents dans l’avion, ses mots sont dans la même ligne que ceux tenus depuis la mutinerie avortée de juin dernier. « Ce sont des personnes qui ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néonazi en Ukraine. Nous n’oublierons pas », a-t-il relevé.

V. Poutine salue la mémoire de celui qui a été taxé de « traitre » il n’y a pas si longtemps. « Je connais Prigojine depuis longtemps, depuis le début des années 1990. C’était un homme au destin complexe.» « Il a fait de graves erreurs dans sa vie. Il a obtenu les résultats dont il avait besoin, à la fois pour lui-même et à la fois pour une cause commune, comme ces derniers mois. » Le président russe ne parle pas de sa haute décoration militaire de « héros de la Russie ». Et s’il dit le juger « talentueux », c’est en tant qu’« homme d’affaires qui a en particulier travaillé en Afrique ».

Enfin, V. Poutine promet que l’enquête sur le crash qui a coûté la vie à dix personnes, dont Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine, numéro deux de Wagner, « sera menée jusqu’au bout ».