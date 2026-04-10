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Course à la présidence du perchoir panafricain : L’Algérien F. Boutebig appelle, depuis Tindouf, à la décolonisation du Sahara

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Course à la présidence du perchoir panafricain : L’Algérien F. Boutebig appelle, depuis Tindouf, à la décolonisation du Sahara

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la proclamation de la « RASD », il a appelé à la « décolonisation du Sahara occidental », selon des médias proches du Polisario.

Ancien député ayant démissionné en mars dernier, F. Boutebig a été aussitôt désigné pour intégrer la Chambre haute algérienne, sur décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La constitution de 2020, à l’instar des précédentes lois fondamentales du pays, confère au chef de l’État le pouvoir de nommer un tiers des membres du Conseil de la nation.

Par ailleurs, l’Égypte, la Libye et le Zimbabwe ont présenté des candidats à la présidence du Parlement panafricain. Le premier tour de l’élection est prévu en avril, avec un second tour envisagé si nécessaire.

F.Boutbig est, depuis janvier 2024, président du Front de l’Avenir, formation qui soutient le président A. Tebboune.

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