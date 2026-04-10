Migration légale en Europe : Le Maroc exporte ses talents…

Pour sa part, le Programme régional des initiatives de la migration (PRIM 2) « ancre les politiques migratoires dans les territoires », rappelle la source. Il « agit là où la migration se vit au quotidien », comme dans les régions du Souss-Massa et de l’Oriental. Sur place, « il renforce l’accès aux services publics essentiels — santé, éducation, intégration économique — pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et les ressortissants de pays tiers ». Pour ce faire, il se fonde sur les acquis de la phase 1 et sur la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA), ainsi que la Stratégie nationale des MRE (SNMRE).

Autant dire que ces deux initiatives « incarnent une vision commune », afin de faire de la migration « une opportunité à saisir, pour les individus, pour le Maroc et pour l’Europe ». La même source rappelle que l’événement s’inscrit aussi dans l’approche « Equipe Europe », portée par l’UE et la France, en faveur d’« une vision commune de la migration comme levier de développement économique, social et humain» . Il s’inscrit également dans le cadre du partenariat migratoire Maroc-UE.

Cette rencontre a connu la présence de Younes Skouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE au Maroc, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et Cassilde Brenière, directrice générale adjointe d’Expertise France.