Maroc-Niger : La coopération bilatérale prend de l’ampleur

A l’occasion des travaux de cette Commission mixte, co-présidée du côté nigérien par Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur, N. Bourita a mis en avant l’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud. Dans un discours prononcé à l’ouverture de cette 5e session, il a rappelé les grandes Initiatives royales visant à réaliser l’intégration continentale, au premier rang desquelles l’Initiative des États africains atlantiques et l’Initiative royale visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la solidarité du Maroc avec le Niger dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, condamnant les attaques terroristes ayant visé des installations sensibles dans le pays.

N. Bourita a, en outre, souligné que cette 5e session de la Commission mixte était un moment charnière de la coopération bilatérale, avec la signature d’accords et de mémorandums d’entente couvrant des secteurs vitaux et variés, notamment les énergies renouvelables, l’industrie pharmaceutique, la santé, les transports, les infrastructures, la jeunesse et les sports. Comme il a également relevé le rôle positif du secteur privé marocain au Niger, à travers ses investissements dans les banques, les télécommunications et le transport aérien, exprimant sa conviction quant au potentiel prometteur pour développer et étendre ces investissements au bénéfice des deux pays.

Il a, par ailleurs, salué le niveau de coopération dans les domaines académique, culturel et religieux, à travers les programmes annuels de bourses d’études offerts aux étudiants nigériens.