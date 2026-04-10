Dossier saharien : Naïrobi appui l’autonomie

Cette position a été exprimée à l’occasion des travaux de la première session de la Commission mixte de coopération maroco-kényane, co-présidés, à Nairobi, par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Dr Musalia Mudavadi, premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya.

Dans le communiqué conjoint à l’issue des travaux, le Kenya s’est « félicité du consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc », qualifiant l’autonomie comme « la seule solution crédible et réaliste pour résoudre le différend sur le Sahara ».

Considérant le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme une « approche durable » pour résoudre le différend régional autour du Sahara, le Kenya a déclaré son intention de « coopérer avec les États partageant les mêmes vues pour favoriser sa concrétisation ».

Cadre stratégique de coopération

Par ailleurs, le Kenya a salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité consacrant « le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme base pour un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend ». À cet égard, le Kenya a déclaré qu’il « approuve les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations basées sur le plan d’autonomie ».

Le Maroc a, par ailleurs, exprimé son « appréciation pour la reconnaissance par le Kenya de la coopération continue du Royaume avec le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour faire avancer le processus politique » sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Les deux pays ont par ailleurs décidé de renforcer leur coopération économique dans des secteurs stratégiques. L’annonce été faite suite à la tenue, jeudi à Nairobi, de la session ministérielle de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, présidée par N. Bourita, et Musalia Mudavadi, premier secrétaire kenyan du cabinet.

À l’issue de cette rencontre, les deux responsables ont adopté des procès-verbaux qualifiés de « cadre stratégique ». Selon la diplomatie marocaine, ce cadre vise à «orienter les relations bilatérales dans les secteurs prioritaires» et sert de «mécanisme de mise en œuvre et de suivi pour garantir une exécution coordonnée des engagements pris».

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de corriger le déséquilibre commercial actuel, d’élargir l’accès aux marchés pour les produits agricoles et à valeur ajoutée, et de stimuler les investissements croisés dans les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la pharmacie, l’automobile et les infrastructures. En outre, le Maroc et le Kenya projettent d’« accélérer les négociations pour conclure des accords dans les domaines des ports, de la non-double imposition, de l’énergie, des services aériens, des mines et du tourisme ».

Concernant la connectivité, la priorité sera donnée à la « reprise des vols directs » entre les deux pays, afin de soutenir « les échanges commerciaux, touristiques et humains ». Lors de cette session, onze instruments bilatéraux ont été signés, couvrant des domaines tels que « l’agriculture, la justice, la santé, la pêche maritime et l’aquaculture, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la coopération culturelle, l’enseignement supérieur, les sports, la faune sauvage, l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et officiels, ainsi qu’un accord-cadre relatif à l’octroi de bourses universitaires, de stages et au partage d’expertises ».

Ces accords viennent s’ajouter aux cinq protocoles d’entente signés en mai 2025, portant sur « la formation diplomatique, l’habitat, la coopération commerciale, la jeunesse et le renforcement des capacités de la fonction publique ».