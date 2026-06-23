Consommation des ménages : Les surcoûts se suivent, selon le HCP

Cette évolution est la conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 2,6% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,7%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC de mai 2026.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,3% pour la communication à une hausse de 8,1% pour le transport.

Comparé au mois d’avril dernier, l’IPC a connu, en mai 2026, une baisse de 0,9% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la diminution de 2,1% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

Les replis des prix des produits alimentaires observés entre avril et mai 2026 concernent principalement les légumes avec 8,6%, les poissons et fruits de mer (3,7%), les viandes (1,9%), le lait, fromage et œufs (1,7%), les huiles et graisses (0,8%) et le café, thé et cacao (0,4%).

En revanche, les prix ont augmenté de 0,2% pour les fruits et les eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes.

Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des carburants avec 3,6%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Safi avec 2,1%, à Beni-Mellal (1,3%), à Casablanca, Tanger et Al-Hoceima (1,2%), à Fès et Errachidia (1,1%), à Agadir, Rabat et Laâyoune (1%), à Settat (0,8%), à Tétouan et Dakhla (0,7%), à Marrakech (0,4%) et à Oujda (0,2%).

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mai 2026 une hausse de 0,3% par rapport au mois d’avril 2026 et une baisse de 0,1% par rapport au mois de mai 2025.