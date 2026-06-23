Investissements chinois au Maroc : K. Zidane joue au VRP

Lors d’un entretien avec Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), Karim Zidane a réaffirmé la volonté du Maroc d’accompagner les investisseurs chinois à travers un cadre d’accueil « transparent, compétitif et propice au développement des affaires ». Il a rappelé que les relations économiques sino-marocaines s’inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique établi en 2016, marquant un tournant dans la coopération entre les deux pays. Il a également souligné l’attractivité croissante du royaume, portée par plusieurs réformes économiques et par la nouvelle Charte de l’investissement.

Le responsable a enfin mis en avant les opportunités liées aux grands chantiers structurants engagés par le Maroc, notamment dans la perspective de l’organisation de la Coupe du monde 2030. Ainsi, Infrastructures, logistique, mobilité durable et services sont autant de secteurs qui offrent, selon lui, d’importantes perspectives de coopération.